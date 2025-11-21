范冰冰壓軸來金馬？張吉安曝「有驚喜」 陳玉勳、曹仕翰掀南北之戰

陳玉勳、李駿碩、張吉安、曹仕翰出席金馬入圍酒會。劉耀勻攝

第62屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）即將舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、張吉安、曹仕翰及李駿碩今天共同出席金馬午宴，以電影《大濛》入圍11項大獎的陳玉勳在被問及是否有為家鄉爭光的感覺時，笑稱：「我是天龍國沒錯，天龍國加油！」不料此話一出，讓來自馬來西亞的導演張吉安、香港導演李駿碩當場滿頭霧水，好奇「天龍人」究竟是什麼意思？曹仕翰則搬出陳其邁金句對抗！

陳玉勳回憶起30年前第一次入圍金馬獎，當時的競爭對手包括侯孝賢、萬仁導演等等，他自稱當時「像誤入叢林的小白兔，很惶恐。」張吉安則反稱陳玉勳是「大白兔」，他謙稱自己當導演5年還是個新導演，認為「金馬獎對每個電影人，尤其是東南亞國度的導演來說像天堂。」南部代表曹仕翰也表示自己是陳玉勳的影迷，看過《佳家福》《熱帶魚》《總鋪師》等多部作品。

曹仕翰引高雄市長金句 李駿碩許願為香港奪回最佳導演

導演們面對金馬獎的肯定，紛紛有感而發。曹仕翰提到《南方時光》在高雄電影節擔任閉幕片時，他與高雄市長陳其邁一同走紅毯，並引用市長的話說：「他說加油！我們高雄人不會輸，我一直記住這句話。」

張吉安則表示自己沒有帶馬來西亞國旗來，「好像我帶著馬來西亞的故事過來，金馬很寬容、海納百川，可以入圍是很好的體驗。」至於女主角范冰冰會不會來台灣出席金馬獎？張吉安笑說：「明天給大家驚喜！」開玩笑說驚喜有各種意義，也可能是他拿著一碗飯跟一碗冰，帶著「飯冰冰」出場。

香港導演李駿碩有感而發，許願香港能再奪獎項：「我們香港電影好久沒拿最佳劇情片、最佳導演，我還滿希望。」李駿碩上次以《濁水漂流》拿下最佳改編劇本，這次以電影《眾生相》獲得原著劇本提名，他笑說：「我都想拿，如果拿原著劇本，我兩個都拿過了。」他也透露自己從《盛夏光年》等作品開始就喜歡張孝全很久了，「我不敢跟他打招呼，他是我的童年偶像！」至於接下來想要合作的對象，李駿碩點名了「林柏宏」。

陳玉勳想拿最佳劇情片助票房 李駿碩自曝童年偶像是張孝全

面對這幾位風格迥異的年輕導演，陳玉勳表示非常喜歡他們的作品，「這一次每個導演都不一樣，完全不同路線。」他坦言希望能夠拿下最佳劇情片，「電影馬上就要上映，希望幫忙一點票房。」



