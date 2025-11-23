范冰冰奪影后凌晨突發文！「自認幸福」狂嗑3隻大螃蟹
娛樂中心／王靖慈報導
第62屆金馬獎昨（22）日落幕，被許多觀眾關注的最佳女主角獎，最終由范冰冰憑藉《地母》奪得。導演張吉安代為領獎時透露選角內幕，稱范冰冰為爭取角色，曾跟著他下稻田，甚至一度跌入田中。但當時的她堅定回應導演「我想重新來過」，此話令現場響起熱烈掌聲，范冰冰也在昨日透過電話連線大哭，表示自己「特別開心」。而今（23）日凌晨，她也於社群平台發表得獎後的心情，坦言「有點幸福，也有點懵」，貼文也吸引大批網友湧入留言祝賀，再度掀起討論熱度。
范冰冰知道自己獲獎後發文感謝。（圖／翻攝「范冰冰」微博）
范冰冰文中提到自己高興的狂啃3隻螃蟹。（圖／翻攝「范冰冰」微博）
今日凌晨，范冰冰也在微博發文，並曬出一張絕美自拍照。她透露，自己在奪下金馬獎最佳女主角後，收到好友們超過600則祝賀訊息，還為此高興大嗑3隻大螃蟹，甚至貼出一盤「只剩螃蟹殼」的空盤照，十分有趣。她也感觸寫下：「此刻，有點幸福，有點懵」，句末還附上三顆小愛心，流露出滿滿好心情。而自拍照中的范冰冰，眼神略帶朦朧、氣息慵懶，彷彿仍沉浸在得獎後的餘韻中。
中國微博粉絲也一起為范冰冰高興。（圖／翻攝「范冰冰」微博）
貼文一出後，立刻吸引超過1.1萬網友按讚，粉絲也在留言區位女神送祝福，「恭喜冰冰」、「你值得！ 會越來越好的」、「從聽到你的名字那一刻我就一直哭，半包紙都沒了」、「謝謝你無論身處何處，一直為我們帶來如此好的作品，你教會了我們如何變得更加堅韌和勇敢，你永遠都是我們心中的最佳女主角！」甚至還有粉絲在底下總結范冰冰一路以來的獎項，讓大家驚嘆她根本就是「真正的大女主角」。
原文出處：范冰冰奪影后曝「600則祝賀塞滿手機」！發文曬出朦朧自拍揭心境：有點懵
