范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。

《地母》導演張吉安代替范冰冰上台領獎，分享起初仍在猶豫是否給予她這個角色時，對方便跟著自己回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。當時張吉安詢問她，為何非得辛苦爭取這個角色，對方堅定回應「我想重新來過」。此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。

張吉安也透過電話連線未能到場的范冰冰，聽得出電話另一頭的她情緒相當激動，爆哭直呼「特別開心」。范冰冰透露張吉安當初詢問「願不願意讓我摧毀妳的臉」時，自己毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」。如今回想起來，認為這「不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信」。

張吉安現場連線范冰冰，對方情緒激動淚崩。（圖／翻攝自MyVideo）

其中，范冰冰也說，自己作為一名「中國的電影人」，期待未來能有更多的突破然後用作品傳遞更多的價值。她把獎獻給所有劇組的人，最後再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息」，也再次提及「願中國電影人」在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。

許多網友開心恭喜被中國打壓多年的范冰冰，希望她能藉此「重新來過」，不過也有人酸道「誰跟你中國人？」、「還是要加個中國電影人，回去才能交代」。造型師「Mr. 布雷蕭」就在臉書發文大讚，「只看演技頒獎，這就是金馬的價值」。

其他人也紛紛留言表示，「這就是我們和對岸最大的不同」、「很開心她真的重新來過，現場透過電話的聲音，真的很感動」、「范爺是打不死的」、「果然是華語界的奧斯卡，成就不分國籍。恭喜范冰冰」、「我們就是多元與包容，以實力取勝」。

