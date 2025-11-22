范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
娛樂中心／黃韻璇報導
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。
《地母》導演張吉安代替范冰冰上台領獎，分享起初仍在猶豫是否給予她這個角色時，對方便跟著自己回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。當時張吉安詢問她，為何非得辛苦爭取這個角色，對方堅定回應「我想重新來過」。此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。
張吉安也透過電話連線未能到場的范冰冰，聽得出電話另一頭的她情緒相當激動，爆哭直呼「特別開心」。范冰冰透露張吉安當初詢問「願不願意讓我摧毀妳的臉」時，自己毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」。如今回想起來，認為這「不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信」。
其中，范冰冰也說，自己作為一名「中國的電影人」，期待未來能有更多的突破然後用作品傳遞更多的價值。她把獎獻給所有劇組的人，最後再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息」，也再次提及「願中國電影人」在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。
許多網友開心恭喜被中國打壓多年的范冰冰，希望她能藉此「重新來過」，不過也有人酸道「誰跟你中國人？」、「還是要加個中國電影人，回去才能交代」。造型師「Mr. 布雷蕭」就在臉書發文大讚，「只看演技頒獎，這就是金馬的價值」。
其他人也紛紛留言表示，「這就是我們和對岸最大的不同」、「很開心她真的重新來過，現場透過電話的聲音，真的很感動」、「范爺是打不死的」、「果然是華語界的奧斯卡，成就不分國籍。恭喜范冰冰」、「我們就是多元與包容，以實力取勝」。
范冰冰奪影后首發文！「收600多則祝福訊息」她做1事：有點幸福，有點懵
范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文
步台灣藝人後塵？日本藝人接連表態「永遠支持一中」：中國是第二故鄉
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
金馬62／范冰冰遭封殺7年奪影后 中國網友反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。上月底她盛裝現身東京影展紅毯，而睽違9年范冰冰雖然未出席本屆金馬獎，但仍然奪回金馬影后。消息曝光，中國網友在社群平台瘋狂祝賀，不過卻未登上熱搜，立刻怒問「為什麼？」。民視 ・ 22 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
金馬獎慶功／范冰冰《地母》封后凌晨狂嗑大閘蟹 送上自拍照吐真實心聲
中國大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎慶功／最佳女主角，可惜她因工作未能親自出席領獎，僅透過電話傳達激動和感恩心情。情緒激動的她似乎也睡不著，23日凌晨3點多她在微博發文，分享了她的慶祝方式。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
范冰冰金馬封后！張鈞甯現蹤這平台低調喊8字 微博發文接連刪除疑遭噤聲
范冰冰在第62屆金馬獎上「重新來過」，憑藉《地母》奪最佳女主角獎。張鈞甯曾與范冰冰合作《武媚娘傳奇》成為閨密，在Threads上發文：「為你開心，為你驕傲！」還附上一個愛心圖案，雖沒點名范冰冰，但被認為就是低調祝賀好友。鏡報 ・ 9 小時前
金馬慶功／差范冰冰一票就奪影后！她聞訊嚇傻 嗨喊：已經覺得我得獎了
第六十二屆金馬獎最佳女主角由《地母》范冰冰奪回，再頒獎典禮後金馬執委會執行長聞天祥表示，高伊玲在《我家的事》中多階段呈現自然又具力量的情緒變化；范冰冰則在《地母》中「從肢體到語言，都完成讓評審耳目一新」。最後競爭集中在范冰冰與高伊玲兩人，最終由范冰冰勝出。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國緯來新聞網 ・ 9 小時前
范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
第62屆金馬獎於22日落幕，儘管今年已是大陸官方封殺金馬的第七年，仍吸引大批大陸網友「翻牆」觀看與討論。其中最受關注的，...聯合新聞網 ・ 6 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相
金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
中國嗆台灣不可分割 反共網紅打臉北京：為何賴清德還吃得到日本水產
中日關係因中國政府暫停進口日本水產品而陷入緊張，總統賴清德的公開行動意外成為這場外交角力的焦點。日前，賴清德透過社群平台分享了他的午餐照片，餐點中包含來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝等日本水產。儘管貼文未直接提及中國禁令，但其以實際行動「挺日」表態的意味極為鮮明。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬得獎盤點！范冰冰奪影后感言哽咽 坦言「拚重新來過」力爭回歸
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，被譽為華語電影最高殿堂，聚集海內外電影人共襄盛舉，每一個獎項都是競爭激烈，最佳原創電影歌曲由創作歌手戴佩妮作曲並演唱的歌曲《布秧》所拿下，「謝謝導演讓我可以站在金馬的舞台」，負責填詞的導演張吉安感謝一輪也提到范冰冰，「姐姐你在哪裡？這首歌是為妳而寫的，我們都相信妳可以重新來過。」Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 21 小時前
李瑞鎮驚爆交往多位女歌手！自揭戀愛秘辛 金廷恩往事再被翻出掀網暴動
南韓男星李瑞鎮近來在綜藝《秘書鎮》中意外掀起話題，李瑞鎮一席「年輕時交往過幾位女歌手」的自白，不僅讓向來低調的感情史曝光，也讓外界再次回想李瑞鎮與金廷恩那段曾轟動演藝圈的戀情。節目播出後，網路討論度瞬間飆升。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
2025金馬獎／范冰冰奪得影后、張震二度稱帝 《大濛》拿最大獎！完整得獎名單、表演舞台亮點一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮將於11/22登場，入圍名單於10/1公布，本屆「終身成就獎」將頒給演員陳淑芳，她的敬業與演技深受新世代導演倚重，而她不計戲份與製片規格的雅量，也造就演藝生涯的高峰。金馬62主視覺由舒淇、張震、藝術家REACH跨界合作，結合塗鴉、書法與攝影三種媒介，打造出「最好的時光」主題。此外金馬國際影展也將於11/6盛大開幕，10/26開始售票。2025金馬獎頒獎典禮時間地點、直播平台、入圍名單、主持人、頒獎嘉賓…不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 個月前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
疏失害角田於Q1淘汰Red Bull車隊公開致歉
在昨天的拉斯維加斯GP排位賽中，由於Red Bull Racing在胎壓設定上的疏失，導致角田裕毅今年第六次於Q1遭到淘汰，車隊為此向他公開道歉Racingnet ・ 11 小時前
金馬獎評審幕後／北影影后與范冰冰爭到最後一刻！《大濛》最佳劇情片一票險勝
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。金馬執委會執行長聞天祥在後台解析個獎項評選過程。透露最佳劇情片《大濛》其實是一票險勝《眾生相》，有非常激烈的攻防。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
Manthey Racing再創高峰 不改引擎卻讓Porsche 911 GT3更快
在性能車的世界裡，Porsche 911 GT3一直被視為平衡日常駕馭與賽道激情的巔峰之作。而當你認為它已經無可挑剔時，來自德國的Manthey Racing再次證明了「更好」永無止境。他們最新針對911 GT3所打造的升級套件，未對引擎進行任何調整，但卻成功讓這款跑車在Nürburgring北環賽道縮短了整整2.76秒的單圈成績，來到驚人的6:52.981。Porsche 911 GT3一直被視為平衡日常駕馭與賽道激情的巔峰之作，現在Manthey Racing僅透過空力套件，就讓這輛車的賽道成績變快。此次Manthey套件的最大亮點，在於空氣力學方面的大幅優化。根據官方數據，套件可讓GT3在最溫和設定下產生355公斤的下壓力，而當所有空力部件調整至最激進狀態時，最大下壓力可高達540公斤，幾乎已經達到賽車等級的數值。這樣的設定不僅提供更強的抓地力，也顯著提高高速穩定性與彎道極限。在外觀上，GT3換上全新設計的前保桿，包含更具導流效果的進氣口與碳纖維導風翼，搭配重新設計的前下擾流板；車側增加空力側裙與後輪空力蓋；尾部則換上極具視覺衝擊的碳纖維「天鵝頸」尾翼與大型碳纖維後擴散器，整體空Carture 車勢文化 ・ 1 天前
大閘蟹也不讓吃！范冰冰奪金馬影后首發聲仍被封殺 親弟也噤聲
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（11／22）晚間順利落幕，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》成功封后，她更成為金馬獎史上首位拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。但范冰冰因逃漏稅被中國娛樂圈封殺，獲獎消息在中國網路似被壓制。范冰冰（11／23）凌晨發文微博稱「回覆 600 多條祝福，啃完三隻大閘蟹」，該文章卻在今天已經消失，網友懷疑恐遭背後力量刪除。太報 ・ 2 小時前
思母之心化動力 夜市滷味王"九鼎燒"火力全開噴汁
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導熱滾滾的大鍋美味，也是思念母親的滋味！在台中市旱溪夜市，有一個現煮滷味攤，陣仗一排開，就是九大鍋"黑金"！老闆二十歲就在夜市創業，想要早日買房子給媽媽住，雖然幾年前，媽媽已經登出了人生，做兒子的把思念母親的心，都用心在滷出美味裡！民視 ・ 15 小時前