范冰冰奪影后工作室發文 恭喜獲得寶島最佳女主角
台北市 / 綜合報導
大陸女星范冰冰憑《地母》奪下金馬影后。范冰冰工作室隨後發文，表示恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！
工作室發文感謝評審的認可、劇組的用心及所有觀眾的支持。這份殊榮不僅屬於范冰冰的角色鳳音，也是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。貼文並未提及台灣跟金馬獎，但是配圖文字放上了「第62屆金馬獎最佳女主角」。
金馬62／最佳女主角：《地母》范冰冰
備受矚目的第62屆金馬獎最佳女主角出爐，由中國演員范冰冰以《地母》一片勝出，成為新科金馬影后。這也是范冰冰首次獲得金馬獎最佳女主角殊榮。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 15 小時前
范冰冰將出席金馬？《地母》導演：明天給大家驚喜
第62屆金馬獎頒獎典禮將於22日晚間舉行，今（21）日舉辦午宴，各組入圍者在今天先亮相，入圍「最佳導演」的張吉安在受訪時被問到，入圍最佳女主角的范冰冰明天會不會來台灣出席典禮，張吉安語帶玄機，表示會有台視新聞網 ・ 1 天前
范冰冰東山再起拿金馬影后上熱搜 工作室發文道賀又秒刪
「范爺」范冰冰過去演出《還珠格格》、《武媚娘傳奇》走紅，7年前因陰陽合約一事消失了123天，最後遭罰40億台幣，但已重創她的聲譽和事業。昨(22日)她在第62屆金馬獎上封后，無疑是對她演技肯定錦上添花，其工作室也在第一時間發文道賀，但或許是內容敏感，工作室稍早又刪文。中時新聞網 ・ 6 小時前
金馬頒獎前夕...范冰冰驚喜發聲：愛你們呦 今現身台灣？微博曝行蹤
第62屆金馬獎今晚（11/22）頒獎，中國女星范冰冰以電影《地母》入圍最佳女主角，與林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷搶影后；而《地母》21日在頒獎典禮前夕的電影首映會上，范冰冰透過電話向粉絲發聲，，希望所有台灣的觀眾朋友朋友可以喜歡這部電影，也希望大家對這部電影有真正的感受，愛你們呦！粉絲關心范冰冰本人是否親征金馬，根據其微博、小紅書的位址在湖南。太報 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
