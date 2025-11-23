范冰冰奪影后工作室發文 恭喜獲得寶島最佳女主角

「范爺」范冰冰過去演出《還珠格格》、《武媚娘傳奇》走紅，7年前因陰陽合約一事消失了123天，最後遭罰40億台幣，但已重創她的聲譽和事業。昨(22日)她在第62屆金馬獎上封后，無疑是對她演技肯定錦上添花，其工作室也在第一時間發文道賀，但或許是內容敏感，工作室稍早又刪文。

中時新聞網 ・ 6 小時前