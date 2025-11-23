范冰冰奪影后後台爆哭！視訊導演太激動 拿到簽證卻無法來台原因曝

金馬影后范冰冰與《地母》導演張吉安後台連線，哭得梨花帶淚。翻攝自金馬影展Threads，李開明攝



中國女演員范冰冰昨（11/22）憑新作《地母》獲62金馬最佳女主角，她雖未親臨現場，但金馬執委會稍晚公開導演張吉安在慶功宴上與她視訊，只見她穿一襲紅衣，哭到不能自己，開心地說收到很多祝福，「今晚應該會無法睡覺了。」

《地母》昨日囊獲最佳女主角、最佳攝影、最佳原創電影歌曲，范冰冰因故未能來台，由張吉安代為領獎，而金馬執委會稍晚在Threads公開後台影片，范冰冰與張吉安在慶功宴上視訊，她哭得梨花帶淚，情緒很激動，張吉安為了逗她笑，特地把視訊鏡頭轉向最佳女主角獎座，笑著對她說，「我幫妳領回啊，我們等一下再說，拍一張給妳看，要不要來看妳名字有沒有寫錯，第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，是妳的名字沒錯吧，沒錯就簽收了。」

金馬影后范冰冰與《地母》導演張吉安後台連線，哭得梨花帶淚。翻攝自金馬影展Threads

導演李安與本屆金馬執行委員會主席李屏賓也在慶功宴，李安向范冰冰說「非常恭喜妳！」而范冰冰則說，非常喜歡李安的電影，能與李安通話非常開心。

此外，張吉安透露，范冰冰其實6天前已拿到來台簽證，只是工作行程太滿，到最後一刻才確定無法來台。

