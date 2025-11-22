范冰冰奪影后後首回微博發文 喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
44歲「范爺」范冰冰昨(22日)在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影《地母》獲得最佳女主角獎，昨她第一時間透過電話連線分享感言後，今凌晨她首度曬出自拍照喊幸福，表示回完親友的600多條祝福訊息後，「爆啃了3隻大閘蟹」。
范冰冰稍早曬出自拍照和大閘蟹照片，說：「剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵」，可見照片中的她放下一頭長髮，雙眼略為浮腫，素顏狀態依舊好到不像話。
見此，粉絲也興奮回應：「恭喜你，我的金馬女主角女配得獎者范冰冰，你永遠是我心中的最佳女主角」、「超絕生命力」、「不要懵，這是你的福報！」、「姐知道為什麼我們現在沒睡嗎？因為我們太開心了，從聽到你的名字那一刻，我就一直哭一直哭半包衛生紙都沒了」。
范冰冰2018年捲入崔永元舉報的陰陽合約事件，重創演藝事業，近年轉戰到韓國等地拍電影，逐步復出成功，昨導演張吉安上台代替她領獎，接著電話連線范冰冰，她數度哽咽，表示感謝張吉安對她的信任，「回想起當初導演跟我討論角色的時候，他問我說『妳願不願意讓我摧毀妳的臉』？我記得我當時毫不猶豫地回答『我冰冰奉陪到底』。」並祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息」。
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前