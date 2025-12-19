范冰冰奪影后竟被當成「白冰冰」！ 不僅展毀容演技還能被指定「濃稠鼻涕」

白潤音（左起）、導演張吉安與香港「國民初戀」許恩怡，來台出席上映茶會，以及電影映後活動。李智為攝

范冰冰以《地母》成功奪下人生首座金馬影后，於今（19日）在台上映。導演張吉安率領演員許恩怡、白潤音出席媒體茶敘，分享范冰冰封后後的激動心情。張吉安透露，范冰冰不僅讓導演「摧毀她的臉哭功一流，還能被指定要流什麼樣的鼻涕，還透露了要傳授范冰冰解降頭的張吉安父親，把范冰冰誤認為白冰冰的趣事。

張吉安透露，金馬頒獎典禮隔日與范冰冰通了長達1個多小時的電話，電話那頭的她情緒依然激動、哭個不停，直到金馬獎頒獎典禮後3、4天還收到700多訊息，包括許多久未聯繫的中國重量級演員的祝賀訊息。

毀容級演出震撼影壇！ 林柏宏自薦求導演「摧毀我的臉」

范冰冰得獎後表達想繼續合作的意願，稱張吉安為她的「幸運之神」，目前金馬獎座仍留在馬來西亞，張吉安計畫等范冰冰到馬來西亞跨年時，在12月30日共進晚餐，親手將這份榮耀交到她手中。

廣告 廣告

在《地母》中，范冰冰徹底改頭換面，甚至主動向張吉安提出「可以摧毀我的臉」的要求，專業態度讓導演嘆為觀止。張吉安笑說，自從范冰冰毀容式演技大獲好評後，越來越多藝人向他毛遂自薦，像是林柏宏就在金馬酒會時毛遂自薦：「導演！你也可以摧毀我的臉！」讓導演哭笑不得。

范冰冰雖未能來台，卻也在上映第一時間發文。翻攝Threads@bingbing_fan

瓊瑤式哭戲流出濃稠鼻涕！ 影后片場面膜敷不停保養皮膚

在電影中飾演女兒的許恩怡爆料，范冰冰是片場「體力最強的人」，每天最早開工、最晚收工，且永遠保持百分百狀態。為了抵禦傷皮膚的特殊化妝，范冰冰護膚功夫到家，早上敷黑面膜、晚上敷白面膜，連下車都在敷，甚至將護膚神物分享給許恩怡。張吉安也透露，在金馬頒獎典禮上台前，也用了一片范冰冰面膜。

張吉安更分享范冰冰的敬業趣事，某場哭戲若要重來，必須要再化妝3小時，因此范冰冰問張吉安要哪種鼻涕？讓張吉安嚇到竟然連鼻涕都可以精準控制，甚至還問張吉安眼淚要在眼眶中打轉？還是從左眼掉一滴淚？右眼兩滴淚？

范冰冰表示，這是拍《還珠格格》時瓊瑤教過的技巧，最後果然一鏡到底，拍完後鼻涕還掛在空中晃動，顧不得擦掉鼻涕，轉頭第一句話竟是問張吉安效果如何，讓導演跟現場環境演員深受震撼。

許恩怡分享，在拍攝期間見到范冰冰的驚人體力，每天都是最早到、最晚走。李智為攝

遭導演媽誤認為白冰冰！ 張吉安盼與陳珊妮跨界合作

張吉安也透露了一件趣事，當初帶范冰冰回家向父親學習畫符與解降時，張爸爸見到范冰冰第一眼竟脫口：「原來妳是白冰冰！」讓范冰冰當場嚇到呆住。張吉安解釋，爸媽平時愛看台灣綜藝節目，媽媽甚至買過白冰冰的專輯，對白冰冰比對范冰冰更熟悉。

隨著《地母》即將上映，張吉安也透露未來計畫。他因本片宣傳期而推遲了新片《金蘭荖葉》的籌備，並坦言在先行場映後見到心儀歌手陳珊妮十分驚喜。由於當年《金蘭荖葉》在金馬創投獲首獎正是由陳珊妮頒發，張吉安也公開表達希望能與其合作的強烈意願。



回到原文

更多鏡報報導

立威廉罹癌動刀又發現肺部出問題！ 寫4頁遺書「怕看不到女兒長大」

袁詠儀砸7千萬買愛馬仕竟收手！嚇壞張智霖「求妳買兩個吧」 網笑：求生慾超高

失聯20年網上尋父！親爸竟是香港資深演員 認了29歲兒談「刷臉尋親」真相