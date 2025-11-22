范冰冰奪影后首發文！「收600多則祝福訊息」她做1事：有點幸福，有點懵

娛樂中心／黃韻璇報導

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。今（23）日凌晨范冰冰也在得獎後首度發文，表示「此刻，有點幸福，有點懵」，並透露自己爆啃了3隻大閘蟹。

《地母》導演張吉安代替范冰冰上台領獎，分享起初仍在猶豫是否給予她這個角色時，對方便跟著自己回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。當時張吉安詢問她，為何非得辛苦爭取這個角色，對方堅定回應「我想重新來過」。此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。

張吉安也透過電話連線未能到場的范冰冰，聽得出電話另一頭的她情緒相當激動，爆哭直呼「特別開心」。范冰冰透露張吉安當初詢問「願不願意讓我摧毀妳的臉」時，自己毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」。如今回想起來，認為這「不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信」。

今（23）日凌晨3點多，范冰冰也在得獎後首度於微博發文，透露自己「剛回覆完所有好友的600多個祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹」，直言「此刻，有點幸福，有點懵」，並附上3個愛心符號，以及她的自拍照，還有一盤吃完的大閘蟹殼。

