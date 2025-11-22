范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文
娛樂中心／黃韻璇報導
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。范冰冰工作室則在微博發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，不過事後該貼文遭刪除。
范冰冰奪影后後，范冰冰工作室在微博發文表示，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」提到鳳音承載了大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問」。
范冰冰工作室直言，「感謝評委們的認可，感謝劇組夥伴的精心雕琢，感謝每一位讀懂鳳音的觀眾。這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」。不過今（23）日一早查看范冰冰工作室，該則貼文已遭刪除。
此前，《地母》導演張吉安代替范冰冰上台領獎，分享起初仍在猶豫是否給予她這個角色時，對方便跟著自己回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。當時張吉安詢問她，為何非得辛苦爭取這個角色，對方堅定回應「我想重新來過」。此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。
張吉安也透過電話連線未能到場的范冰冰，聽得出電話另一頭的她情緒相當激動，爆哭直呼「特別開心」。范冰冰透露張吉安當初詢問「願不願意讓我摧毀妳的臉」時，自己毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」。如今回想起來，認為這「不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信」。
其中，范冰冰也說，自己作為一名「中國的電影人」，期待未來能有更多的突破然後用作品傳遞更多的價值。她把獎獻給所有劇組的人，最後再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息」，也再次提及「願中國電影人」在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。
