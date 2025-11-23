范冰冰奪影后！社群貼文「被消失」 一舉動粉絲全嗨翻

范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎最佳女主角。（圖／翻攝自范冰冰微博、金馬執委會提供）





第62屆金馬獎昨（22）日晚間圓滿落幕，由中國大陸女星范冰冰以《地母》拿下最佳女主角，這也被視為她在歷經逃漏稅風波後，「重新出發」的重要里程碑，然而在中國大陸社群平台幾乎未見相關消息，甚至連她及工作室的發文都「被消失」。

范冰冰因工作無法到場參加盛會，由導演張吉安代為領獎並透過電話連線，她在另一端情緒激動，張吉安也坦言，其實范冰冰6天前就已經拿到工作簽證，但早已排定其他工作，協調到最後一刻仍無法前來。

范冰冰工作室也在22日晚間10點半左右發文，以「寶島的最佳女主角」避開敏感字詞，她本人則是在23日凌晨4點首度發文，曬出眼睛哭腫的素顏自拍以及滿盤蟹殼照片，「剛回覆完所有好友的六百多條祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懞…」

沒想到兩則貼文都神秘下架，微博熱搜、小紅書相關祝福貼文也一一消失，抖音則無法上傳相關影片，不過范冰冰似乎不服輸，在今（23）日下午重發相同文章，不少粉絲也支持喊話，「笑死我了，范冰冰這麼多年還是那個你拍我，我還會踢你的人，你刪了我再發！氣死他們」、「能刪掉帖子，卻刪除掉我們的決心和鬥志，關關難過關關過！」

范冰冰再度重新發文，粉絲也留言支持。（圖／翻攝自范冰冰微博）

