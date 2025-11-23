即時中心／温芸萱報導

中國女星范冰冰因逃稅風波形象重挫、淡出演藝圈多年。昨（22）日她以《地母》勇奪第62屆金馬獎最佳女主角，透過電話連線致詞時激動落淚，感謝金馬與劇組支持，表示「願中國電影人」在電影光影中綻放光芒。這次得獎掀起網路熱議，有人為她平反，也有人對她致詞提及「中國」感到不滿。對此，造型師「Mr.布雷蕭」在臉書直言「只看演技頒獎，這就是金馬的價值」。

中國女星范冰冰自2018年爆出逃稅風波後，背負8.8億元人民幣的天價罰款，被迫淡出演藝圈多年。沉寂多年後，她昨日憑電影《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角，強勢回歸影壇，再度掀起熱烈討論。頒獎典禮上，由《地母》導演張吉安代替她登台領獎，並在現場與范冰冰電話連線，范冰冰激動落淚，成為典禮最動人的畫面之一。

范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值

范冰冰憑電影《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角。（圖／翻攝自范冰冰微博）

在《地母》中，范冰冰徹底拋下過去的星味形象，以黝黑膚色、白髮及赤腳踩牛糞的樸素造型，飾演一位喪夫後獨力撐起家庭的農婦。張吉安透露，有次見到范冰冰在田間拍戲時跌倒，便問她：「妳那麼努力爭取這角色，為什麼？」范冰冰當時只哽咽回答：「我想重新來過」短短一句話讓導演至今難忘。

快新聞／范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值

《地母》導演張吉安代替范冰冰登台領獎，並在現場與她電話連線，范冰冰激動落淚。（圖／台視提供）

范冰冰在電話連線中多次哽咽，誠摯表示「感謝金馬給我的肯定。」她向導演、劇組人員表達深深謝意，強調「沒有你們就沒有《地母》」。她也特別感謝「金馬獎始終如一的支持華語電影人的初心，也願所有的電影生生不息，也願中國電影人在電影光影中綻放光芒」。

這段致詞引起不少網友討論，有人為她抱不平，認為范冰冰遭中國官方及輿論長期打壓，如今終於能以作品重新站上舞台，「希望她真的能重新開始」。但也有部分網友則對她致詞中多次提及「中國」感到不滿。對此，造型師「Mr.布雷蕭」則在臉書發文力挺，直言「只看演技頒獎，這就是金馬的價值」。





