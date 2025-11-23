范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

第62屆金馬獎於22日落幕，儘管今年已是大陸官方封殺金馬的第七年，仍吸引大批大陸網友「翻牆」觀看與討論。其中最受關注的，是由大陸演員范冰冰主演的馬來西亞電影《地母》，她憑藉此片奪下本屆金馬影后，再度於大陸網路上引發討論。有大陸網友感嘆，台灣金馬的包容性，大陸金雞永遠追不上。還有人說，金馬還是那個金馬，華語圈第一獎。

《地母》由馬來西亞導演張吉安執導，本屆共入圍八項大獎，從最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角到攝影、造型與原創音樂等，其中獲得最佳女主角、原創歌曲以及攝影。

電影背景設定在1990年代末的馬來西亞北部稻作村落，面臨政局動盪與地權爭議。范冰冰飾演的鳳音是名寡婦、農婦，也是村裡「解降師」，白天奔走處理徵地申訴、夜晚替村民驅邪，與兒女在衝突與經濟壓力下勉力生活。

范冰冰在得獎後難掩激動地透過電話表示，感謝金馬獎給予肯定，也感謝張吉安讓她接到這個角色。「這角色不是外型的轉變，也是我與角色靈魂的共振，在那段時間走進角色引領我成長，讓我更深刻體會到身為女性堅韌的力量。」

她提到，身為中國電影人，這讓她有更多突破、價值，還有更深度的意義；「再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中，綻放出更加璀璨的光芒。」

事實上，22日晚有不少大陸網友「翻牆」觀看金馬直播，並同步在網上討論，許多聚焦在范冰冰得獎。范冰冰因2018年逃稅風波遭封殺後，演藝事業瞬間歸零，近年多在海外尋求新發展。

不少大陸網友說，范冰冰「被封殺照樣飛起」，大陸娛樂圈封殺這麼多人，「只有她走出去」，也有人形容她「涅槃重生」。部分網友稱，相關影片「明早起床可能就404，但此刻大家都在替她高興」，還指「微博沒爆是被壓了」，「不讓上熱搜但我們知道妳很厲害」。

也有網友注意，范冰冰感言中多次提到「中國電影」「中國電影人」，「立場還是很明確的」。還有人說，「熹妃可以回宮了嗎？說了幾次中國電影，中國電影人了」。

針對金馬，有大陸網友評論直言，「金馬的包容性金雞永遠追不上」，是「華語最好的獎」。有人指，「金馬還是那個金馬，華語圈獎項的最高峰」。還有人感嘆，「因為金馬的格局與包容，華語電影的未來還可以向前」，「相較於金雞，金馬專業性還是公平的，懂得都懂」。同時，有網友感嘆大陸影視題材受限稱，「現在不可能再有《藍宇》那樣的作品了」。

2018年金馬獎，我國紀錄片導演傅榆獲得最佳紀錄片獎時說，「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望」。這番得獎感言因被指涉及「台獨」言論，不少人認為這導致大陸主流電影、電影人之後就沒再參加金馬獎。

