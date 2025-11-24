范冰冰奪金馬女主成收視亮點！ 視訊連線爆哭

第62屆金馬獎頒獎典禮全體平均收視開出2、網路總觀看突破6,647,616人次，從得獎者真情流露到表演嘉賓的舞台魅力：典禮全體平均收視2、有效平均收視1.55、總收視人口1,654,000；星光大道全體平均收視0.59、有效平均收視0.36、總收視人口495,000。

導演打給范冰冰，現場連線，張震二度拿到金馬男主角。（圖／台視）

范冰冰以《地母》抱回最佳女主角，雖未到場，仍透過直播哽咽致謝：「這個獎是屬於我們所有人的！」隔空連線也成為當晚收視最高點之一。到後台時，張吉安跟范冰冰視訊，特別讓范冰冰看著自己的獎座，「我幫你領回好嗎，其他我們等下再說」，范冰冰透過手機看著獎座，一直捏著鼻子落淚，張吉安見她哭到不行繼續說：「要不要看你名字有沒有寫錯？有嗎？有寫錯嗎名字？」張吉安念著上面的字，「第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，《地母》，沒有錯，我就簽收囉！」

張震以《幸福之路》二封金馬影帝，擊敗張孝全、許瑞奇、柯煒林與藍葦華等強勁入圍者，張震在台上感性致詞：「我從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影、熱愛電影，獻給所有熱愛電影的你們，希望和你們一起繼續下去。」

許瑋甯擔任金馬頒獎人。（圖／台視）

林柏宏、劉冠廷互虧《96分鐘》與「金馬26」的段子逗樂全場；許瑋甯在頒發最佳新演員前的短片中化身龍套，登台後還俏皮喊：「可以給我焦了嗎？」李國煌穿高跟鞋與楊貴媚重現《愛情萬歲》經典場景，幽默互動一度成為網友最愛片段。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

