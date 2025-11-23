范冰冰奪金馬影后中共封鎖消息！貼文消失「吃大閘蟹都被刪」 粉絲氣炸

娛樂中心／黃韻璇報導

第62屆金馬獎頒獎典禮22日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過范冰冰奪金馬影后的消息卻在中國微博被壓了下來，就連范冰冰本人發的微博都消失，吃大閘蟹的照片也被刪。

奪下金馬影后，范冰冰23日凌晨在微博發文，表示自己「剛回覆完所有好友的600多個祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹」，直言「此刻，有點幸福，有點懵」，並附上3個愛心符號，以及她的自拍照。

范冰冰奪影后微博首發文「有點幸福，有點懵」。（圖／翻攝自微博）

雖然該微博並沒有提到金馬獎，不過貼文PO出沒幾個小時隨即「被消失」，就連范冰冰「吃大閘蟹慶祝」的照片都被刪除，讓許多中國網友氣炸表示「請新浪微博允許吃螃蟹自由」、「我的天啊？想幹啥」、「吃個大閘蟹怎麼了」，眾多粉絲紛紛開始曬螃蟹照挺范冰冰。

范冰冰奪金馬影后陸網封鎖消息，連吃大閘蟹照片都被刪除。（圖／翻攝自微博）

過去范冰冰因爲「逃稅風波」在中國遭到封殺，台灣的金馬獎更在2018年後遭中國抵制，如今范冰冰以馬來西亞華語電影《地母》成功殺回影壇，並奪得金馬影后，然而此消息卻在中國微博被壓了下來，雖然沒被禁止討論，但中國主流媒體完全沒有報導，就連微博熱搜也一個沒上，似乎完全沒有這回事一般。

