范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」

第62屆金馬獎圓滿落幕，最終本屆影后由中國女星范冰冰抱回，她在電影《地母》中飾演鳳音，她不惜摧毀臉蛋，用精湛演技征服評審。雖然范冰冰未親臨金馬頒獎典禮，但透過導演張吉安的電話連線向現場致意，也能明顯聽出她感動啜泣。

而今日早上范冰冰也在微博發文表達喜悅，表示自己剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻有點幸福、有點懵。並秀出2張照片，一個是她悠閒地坐著，但仔細看眼睛有點浮腫，應該是開心感動到落淚，一張則是大閘蟹完食照。

廣告 廣告

不過范冰冰微博才發布幾小時，11點多時發現貼文被下架，就連工作室、官方粉絲團道賀貼文通通消失，疑似金馬與范冰冰等相關內容仍持續被管控中。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

TWICE今返韓一早現身小港機場！粉絲一夜沒睡狂吼應援齊聚送機

子瑜媽媽準備「子瑜欽點」台灣美食餵食TWICE姊姊們 陶晶瑩也送早餐

TWICE演唱會VIP控遭「強光照眼整晚」 眩暈想吐反應無效！