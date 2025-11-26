范冰冰奪金馬影后成敏感詞？陸國台辦：支持交流但反對「台獨謬論」

大陸女星范冰冰日前奪下第62屆金馬獎影后寶座，外界關注是否解禁藝人來台參加金馬獎，大陸國台辦表示，一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，「但反對某些人利用相關平台，宣揚台獨謬論。」

大陸知名女演員范冰冰。（圖/翻攝IG）

《人民網》報導，大陸國台辦今舉行例行記者會，發言人彭慶恩面對媒體詢問，做出上述表示，他指出，「我們一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台，宣揚台獨謬論。」

有媒體進一步問及，合法合規影視交流是否包括金馬獎，彭慶恩表示，「你說到的那個獎項，任何獎項的專業性和水平如何，業內自有公論、民眾也有真切的感受。」至於范冰冰奪下金馬影后，其工作室微博帳號第一時間發文祝賀得獎，但是沒多久在微博遭到刪文，對此，彭慶恩說，「我還不了解你說的情況」。

2018年，台灣導演傅榆獲第55屆金馬獎最佳紀錄片獎，她上台發表獲獎感言表示，「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望。」此言論被指有台獨傾向，隔年大陸國家電影局暫停陸方人員參加金馬獎，引發關注。

