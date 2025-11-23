范冰冰奪金馬影后殺回影壇！中國當沒看到 微博竟「零熱搜、零報導」

娛樂中心／黃韻璇報導

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過范冰冰奪金馬影后的消息卻在中國微博被壓了下來，微博熱搜上完全看不到，主流媒體也完全沒有報導。

范冰冰奪金馬影后，中國微博零熱搜、零報導。（圖／翻攝自微博）

過去范冰冰因爲「逃稅風波」在中國遭到封殺，台灣的金馬獎更在2018年後遭中國抵制，如今范冰冰以馬來西亞華語電影《地母》成功殺回影壇，並奪得金馬影后，然而此消息卻在中國微博被壓了下來，雖然沒被禁止討論，但中國主流媒體完全沒有報導，就連微博熱搜也一個沒上，似乎完全沒有這回事一般。

不過范冰冰今（23）日凌晨依舊在微博發文，表示自己「剛回覆完所有好友的600多個祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹」，直言「此刻，有點幸福，有點懵」，並附上3個愛心符號，以及她的自拍照。

范冰冰奪影后微博首發文「有點幸福，有點懵」。（圖／翻攝自微博）

此外，昨晚得獎時，《地母》導演張吉安代替范冰冰上台領獎，分享起初仍在猶豫是否給予她這個角色時，對方便跟著自己回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。當時張吉安詢問她，為何非得辛苦爭取這個角色，對方堅定回應「我想重新來過」。此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。

張吉安現場連線范冰冰，對方情緒激動淚崩。（圖／翻攝自MyVideo）

張吉安也透過電話連線未能到場的范冰冰，聽得出電話另一頭的她情緒相當激動，爆哭直呼「特別開心」。范冰冰也說，自己作為一名「中國的電影人」，期待未來能有更多的突破然後用作品傳遞更多的價值。她把獎獻給所有劇組的人，最後再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息」，也再次提及「願中國電影人」在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。

