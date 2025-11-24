范冰冰奪金馬影后遭「微博噤聲」！轉戰IG深夜發文：風雨過後見彩虹
中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下本屆金馬獎最佳女主角，雖因政治敏感無法出席典禮，但她透過視訊與導演張吉安共同連線，發表得獎感言。原本她的官方工作室也在微博低調發布祝賀貼文，不料文章隨即遭刪除，引發外界熱議。
微薄疑遭噤聲，但范冰冰仍忍不住發聲，僅能轉往Instagram「開口」，23日深夜以長文抒發心情，不少網友也留言獻暖：「在那裡不能說的話，就來這裡說吧」、「影后加冕，誰也抹不掉妳的光」。
《地母》劇組為避開敏感字眼，在微博貼文中刻意不提「金馬獎」，僅以「榮獲來自寶島的最佳女主角」婉轉祝賀范冰冰封后。文中感謝評審肯定與劇組夥伴努力，更承諾未來將以敬畏之心持續探索角色。
然而貼文發布後不久即悄然消失，目前已無法在范冰冰工作室微博上看見，引來外界揣測再度遭逢中國「金馬封殺」敏感審查。微博受限之下，范冰冰轉往 IG 分享封后後的心情。她表示，自己盯著導演傳來的四座獎杯照片看了許久，拍攝在馬來西亞吉打的點滴湧上心頭。
她深情形容導演張吉安「從沒大聲說話、沒有急躁」，總能在最關鍵時刻溫柔點亮靈感、讓角色活過來；聊起中國電影時更是眼中有光，「他閱片無數、學識淵博，又始終懷著對電影的赤誠。」
范冰冰在文中反覆提到馬來西亞劇組的熱情，稱即便拍攝艱苦，每個人臉上仍掛著笑容，全心投入熱愛的電影工作：「是你們讓這部優秀的大馬電影得以誕生，也讓華語電影人的執著被世界看見。」
范冰冰也透露，導演在巨大壓力下仍堅定支持她，讓她充滿敬意與信任。她回憶殺青時曾說，這群充滿熱忱的團隊讓她永生難忘，「真想一直和大家一起走下去。」
范冰冰最後感性寫下：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。」更把拍攝地吉打天空那道彩虹視為心中最美風景，並以馬來語向劇組深情告白：「Saya sayang kamu semua banyak-banyak（我非常非常愛你們）。」
范冰冰微薄貼文遭刪除。翻攝畫面
