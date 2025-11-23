范冰冰奪金馬影后！中國0人在乎「沒報導、沒熱搜」
娛樂中心／楊佩怡報導
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。范冰冰雖連續9年未出席金馬獎，但仍憑藉高水準演技奪下第62屆金馬影后的殊榮；導演張吉安則現場連線范冰冰致詞，對方更是激動落淚。不過范冰冰得獎的消息，在中國社群平台上竟沒有任何新聞報導，也沒有在熱搜前50裡。
范冰冰憑藉《地母》奪下第62屆金馬影后。（圖／台視提供）
范冰冰在《地母》中，放下過去的包裝及形象，赤腳踩著牛糞，有著黝黑膚色、及一頭白髮，飾演一位喪夫的樸素農婦。導演張吉安透露，有次見到范冰冰走在田間跌倒，問她：「妳那麼努力爭取這角色，為什麼」，她回應：「我想重新來過」，這句話讓張吉安印象深刻。而范冰冰也憑藉精湛演技，獲得第62屆金馬影后。范冰冰透過電話致詞，她激動的流下淚水，哽咽表示：「感謝金馬給我的肯定」，感謝導演、團隊所有人的支持與信任，「沒有你們就沒有地母」，最後更感謝金馬獎，「感謝它始終如一的支持華語電影人的初心，也願所有的電影生生不息，也願中國電影人在電影光影中綻放光芒」。
范冰冰昨晚奪下金馬影后，今天一早在社群上首發聲，她坦言「有點幸福、有點懵」。（圖／翻攝自范冰冰微博）
事後，范冰冰也在微博上發文表示，「剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」。不過范冰冰雖在致詞中多次提到「中國電影人」，但中國人似乎0人在意。范冰冰奪下影后之後，中國微博熱搜前50，完全看不到相關消息，也沒有媒體報導，直至今天上午才開始有中國網有討論；小紅書上的范冰冰最新消息甚至停留在2天前。事實上，范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，試圖扭轉負面形象。
范冰冰獲獎消息在微博上0報導，也沒有在熱蒐前50裡。（圖／翻攝自微博）
原文出處：范冰冰遭封殺7年奪金馬影后！中國竟0人在乎…微博「沒報導、沒熱搜」
