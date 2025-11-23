范冰冰奪金馬影后！回覆600則祝福 深夜嗑大閘蟹喊「幸福又懵」

范冰冰以《地母》奪下金馬62影后，她隨後在微博曬出哭腫眼的素顏自拍，笑稱「此刻，有點幸福，有點懵」。（圖／翻攝自微博＠范冰冰、Jersey張馨靈）





金馬62最佳女主角由中國女星范冰冰以《地母》奪下，她因工作行程無法來台，由導演張吉安代為領獎並透過電話連線。范冰冰在電話另一端情緒激動、泣不成聲。典禮結束後，她於23日凌晨近4點在微博首度發文，透露自己剛回覆完600多條好友祝福訊息，接著又忍不住一口氣啃完三隻大閘蟹。她同時曬出哭腫眼的素顏自拍與滿盤蟹殼，笑稱「此刻，有點幸福，有點懵」。

范冰冰得金馬影后後首發文慶祝。（圖／翻攝自微博＠范冰冰）

張吉安在台上回憶選角過程，坦言起初曾猶豫是否由范冰冰出演，但她為爭取角色親自隨他回到家鄉下田插秧，甚至一度跌進泥田中。張吉安問她為何願意如此吃苦，她堅定回答：「我想重新來過。」這句話令現場響起熱烈掌聲。范冰冰也提到，當時張吉安曾問她是否願意「讓我摧毀妳的臉」，她毫不猶豫地回：「范冰冰奉陪到底。」她認為，這不僅是對角色的承諾，更是一場義無反顧的相信。

典禮後台，張吉安再與范冰冰視訊，讓她確認獎盃刻名無誤後「隔空簽收」，她仍激動抽噎不停。范冰冰的國際經紀人張馨靈也在微博發文祝賀，並公開她拍攝期間手臂遭蚊蟲叮咬、布滿紅腫包的照片，心疼又欣慰地寫下：「妳的努力終於有了回報！」

張馨靈也在微博公開她拍攝期間手臂遭蚊蟲叮咬、布滿紅腫包的照片。（圖／翻攝自微博＠Jersey張馨靈）

范冰冰的國際經紀人張馨靈也在微博發文祝賀。（圖／翻攝自微博＠Jersey張馨靈）

今凌晨《地母》慶功宴上，李安與金馬執委會主席李屏賓到場支持，李安更親自致電恭喜。范冰冰開心回應自己已收到650多則訊息，笑稱可能整夜睡不著。張吉安透露，范冰冰其實六天前就拿到工作簽證，但因早已排定其他工作，協調到最後仍無法赴台，只能以電話與大家共享封后時刻。

