范冰冰奪金馬影后！工作室半夜突刪文「寶島的最佳女主角」 她再發文吐這句話

范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎頒獎典禮的「最佳女主角」，雖然沒有到場，仍然用電話連線方式發表得獎感言，更一度哭到無法自己，隨後范冰冰工作室也發文祝賀，其中提到「來自寶島的最佳女主角」，沒想到該則貼文已經被悄悄刪除，范冰冰也發文曬出自拍，開心喊：「有點幸福。」

工作室祝賀「寶島最佳女主角」 半夜卻火速刪文

范冰冰工作室原先在貼文裡寫道：「恭喜范冰冰憑借《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問。」其中感謝評審、劇組人員、觀眾，「這份榮耀不只屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色創作者的致敬。未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待。」

范冰冰發文曬美照 狂嗑大閘蟹

然而這則貼文已經在深夜被刪除，范冰冰本人今日也曬出自拍照、大閘蟹，看起來狀態非常好，她在內文中提到，自己剛回完600多則恭喜訊息，還大快朵頤3隻大閘蟹，「此刻，有點幸福，有點懵……」表達自己得獎的喜悅之情。

范冰冰電話發表感言 激動到一度說不出話

事實上，范冰冰在電話連線時，一度又笑又哭，無法說話，她回想當初導演問她：「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？」范冰冰毫不猶豫回應：「范冰冰奉陪到底！」直言鳳音這個角色引領她成長，讓她深刻體會到女性的堅韌力量，也期待未來有更多突破，「祝福金馬獎！始終如一鼓舞華語電影人，在電影光譜中綻放更加璀璨的光芒。」



