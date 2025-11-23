范冰冰奪金馬影后 工作室微博發文祝賀遭刪除
（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國女星范冰冰昨以「地母」在金馬獎封后。微博「范冰冰工作室」帳號在第一時間發文祝賀奪獎，但是該祝賀文隨後遭到刪除；范冰冰則在23日凌晨在個人微博表示，「此刻，有點幸福」，引來大批粉絲祝賀。
范冰冰獲得第62屆金馬獎最佳女主角，她未出席典禮，獲獎後由導演張吉安代為上台領獎，並通過電話連線范冰冰發表感言，她一度泣不成聲，在致謝詞中感謝金馬獎，也提到中國電影人，顧及兩岸。
微博「范冰冰工作室」帳號在第一時間發文祝賀奪獎。工作室的發文內容表示，「恭喜范冰冰憑藉『地母』中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」
「范冰冰工作室」表示，鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問。「感謝評委們的認可，感謝劇組夥伴的精心雕琢，感謝每一位讀懂鳳音的觀眾。這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」。
這篇祝賀文通篇未提「台灣」、「金馬獎」，只提到「榮獲來自寶島的最佳女主角」。然而，這篇文章因不明原因遭到刪除，原本衝上微博熱搜也已消失。
范冰冰本人的微博帳號則在23日凌晨發文，她在內文寫上，「剛回覆完所有好友的600多條祝福信（訊）息后，爆啃了3只（隻）大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵…」。這則發文並附上了范冰冰的自拍照，以及一盤啃過的大閘蟹殘骸。
2018年，范冰冰被爆簽隱瞞真實收入的「陰陽合同」，遭到大陸當局調查逃漏稅後，當年10月，范冰冰被追稅及罰款高達人民幣8.83億元（約新台幣38億元），但免究刑責，遭到官媒一片撻伐，並因此轉趨低調。（編輯：廖文綺）1141123
