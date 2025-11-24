范冰冰奪金馬影后「微博慶祝遭刪」 轉戰IG發聲：關關難過關關過

中國女星范冰冰以電影《地母》奪下第62屆金馬影后寶座，第一時間工作室發出祝賀文章，以及范冰冰在個人微博的發文，卻接連遭到刪除，對此范冰冰23日深夜轉戰Instagram、Threads發聲，感謝導演在各種壓力下，始終堅定支持她，最後更喊話「真想就這樣一直和大家一起走下去，關關難過關關過，風雨過後見彩虹」！

由導演張吉安執導的《地母》今年在第62屆金馬獎拿下3項大獎，包含最佳女主角、最佳攝影以及最佳原創電影歌曲，其中范冰冰不僅時隔9年再獲金馬獎肯定，也是她2018年深陷逃漏稅被中國認定為劣跡藝人後，重新來過的全新事業開端。

范冰冰歷經低潮，持續在海外努力拍片重回螢幕前，獲得金馬獎鼓勵，讓她也激動發文慶祝，然而在微博各種相關消息接連被刪除，她昨晚轉在IG、Threads發文感謝，表示導演始終用溫和的方式守護每位演員的表演狀態，總能在關鍵時刻點亮靈感，讓角色活起來，「他始終懷著一顆對電影赤誠而敬畏的心，這份心存敬意，讓我對他信任」。

范冰冰感謝導演在各種壓力下，終堅定地支持她、認定她演出，儘管拍攝條件艱苦，馬來西亞劇組裡的每個同仁上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事，「真想就這樣一直跟大家一起走下去」，她也喊話「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」，在拍戲時看到吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是她心中最美的風景！

責任編輯／張碧珊

