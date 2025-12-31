范冰冰奪金馬影后「獎座終於到手了！」豪宅開心舉頭慶功

金馬獎落幕一個月後，范冰冰終於拿到金馬獎最佳女主角獎座。（圖／FB@張吉安Chong Keat Aun）

大陸影星范冰冰今年憑藉馬來西亞電影《地母》成功摘下第62屆金馬獎最佳女主角獎。雖礙於工作因素，范冰冰本人無法親自來台領取，但她仍透過電話連線，趕在第一時間發表感言，感動無數華人觀眾。幸好在導演張吉安的幫忙下，范冰冰終於親手拿到了。

執導電影《地母》的馬來西亞導演張吉安，今（31日）下午透過臉書發文分享，「金馬62落幕一個多月，《地母》聯合出品人之一的丹斯里陳志遠，趁范冰冰昨晚抵馬，招待我們到府上一起聚餐慶功。」首次見到如此金燦燦、沉甸甸的金馬獎獎座，也讓大馬富商丹斯里笑稱，「馬年還沒到，金馬先到他府上來拜年了，祥兆也！」

張吉安表示，他趕在2025年結束之前，以導演身分來行使今年的最後一份職司，終於把「最佳女主角」獎座，成功交到范冰冰手上。可以看到，范冰冰開心的舉起金馬獎座，臉上滿是雀躍又開心的表情，笑得已經張不開眼睛。

導演張吉安趕在2025年結束前，把金馬影后獎座成功交到范冰冰手上。（圖／FB@張吉安Chong Keat Aun）

「當下看范冰冰雀躍地捧著『金馬』，隨即她跟著我們下鄉到吉打駐村生活，那些下田、插秧、牽水牛、摘菜、下廚、解降的畫面，再度映現眼前。」最後，張吉安盼望，「這部電影明年能繼續巡映到該去的地方，一刀不剪。歲末感懷，感謝這一年來左提右挈的工作夥伴，以及所有寬大懷物的良善人與事。」

