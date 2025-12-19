范冰冰奪金馬！「獎座還沒拿到」哭聊1小時 導演不忍：隔天還在落淚

記者林汝珊／台北報導

范冰冰憑電影《地母》奪下金馬影后，今（19日）舉辦上映茶敘，導演張吉安率演員許恩怡、白潤音出席。張吉安透露，金馬頒獎典禮隔天曾與范冰冰通話超過1小時，對方邊哭邊聊，情緒仍相當激動，「她那天晚上也跟李安導演聊了很久，還說自己回了700多則訊息，很多許久未聯絡的演員都替她開心。」

導演張吉安率演員許恩怡、白潤音出席上映茶敘。（圖／海鵬提供）

目前范冰冰的金馬影后獎座仍留在馬來西亞，張吉安透露，她將於元旦前往當地，兩人已約好12月31日見面，由他親手將獎座交給她。至於台灣上映行程，張吉安表示范冰冰因工作無法來台，特別委託片中飾演她孩子的許恩怡、白潤音出席宣傳。

談及與范冰冰合作的點滴，許恩怡大讚對方敬業又親切，「她和每個部門都溝通得很好，不只顧自己，而且每天都是最早開工、最晚收工的人。」張吉安也笑說，范冰冰幾乎是「敷著面膜來、敷著面膜走」，許恩怡更補充：「她在片場永遠精力滿滿，沒看過她不是百分百狀態。」

片中有一場情緒爆發的哭戲令人印象深刻，張吉安透露，范冰冰開拍前還認真詢問鼻涕該呈現的狀態，「她問我要濃稠的還是要流下來的，我說要濃稠、不能斷，她說一次就好，不用拍很久。」拍完後范冰冰立刻回神詢問導演是否滿意，讓張吉安直呼佩服。電影《地母》將於12月19日在台正式上映。

