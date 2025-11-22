范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養祕訣！
范冰冰母女同框驚呆網友！69歲還能這麼美
從范冰冰分享的照片中可以看到，母親展現出溫柔婉約的氣質，對著鏡頭露出自然笑容，氣色紅潤、膚況良好，讓人難以相信她已近七旬。母女倆坐在一起，不僅神情相似，氣質也同樣出眾。照片也吸引許多粉絲留言讚美：「媽媽也是美女」、「果然是強大基因」、「兩位女神同框」。
范冰冰過去演出多部熱門影劇，包括《還珠格格》、《武媚娘傳奇》等，塑造許多膾炙人口的角色。然而2018年，她因涉入「陰陽合約」事件，被揭發逃漏稅，遭到中國官方封殺，演藝事業一度停擺。儘管風波重創了她的星途，范冰冰仍積極嘗試重返螢光幕，也創立個人保養品牌。
看更多：64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
皮膚老得快？醫警告：血糖波動更傷膠原蛋白
范冰冰母親近七旬仍保養得宜，你也很羨慕？你可知道血糖或胰島素波動也會影響膚況？身為內分泌新陳代謝科醫師、也擅長體內外抗老的陳潔雯表示，穩定的血糖與胰島素控制，不僅對身體健康有益，也能延緩肌膚老化、維持好氣色。
陳潔雯進一步解釋，長期血糖過高或波動劇烈，會促進體內產生「糖化作用」，這種生理現象會使膠原蛋白與彈力蛋白加速老化，導致肌膚鬆弛、皺紋增多，甚至出現膚色暗沉、發炎與粉刺等問題。同時，胰島素阻抗與皮脂分泌失調、毛孔粗大和痘痘也息息相關。
她強調，當人體代謝失衡，肌膚常是最早出現變化的部位之一；穩定血糖與胰島素水平，不僅能預防體重增加與慢性病，更是維護肌膚年輕狀態的關鍵。換句話說，維持良好代謝不僅對內臟健康有益，也對皮膚具有顯著的正面影響。
看更多：最美歐巴桑陳美鳳瘦身祕招公開了！水煮蛋、蘋果切片+1物能清腸？
醫美不是年齡決定 而是看整體健康狀況
有些中高齡女性愛美，也會考慮醫美療程，做醫美是否有安全年齡或條件？陳潔雯說，是否適合進行醫美療程，與「年齡數字」本身無關，更重要的是整體健康狀況與肌膚條件，醫美的本質是協助延緩老化與肌膚修復，而非一味追求逆齡。
在考量接受醫美療程前，陳潔雯建議評估下列幾項條件：
是否有慢性疾病，如高血壓、糖尿病、凝血異常等，且控制穩定。
是否有特殊過敏體質，或特定藥物、保健食品的使用史。
近期是否接受過外科手術或免疫療程。
皮膚本身是否有嚴重發炎、感染或屏障功能受損。
陳潔雯指出，60歲以上只要健康狀況穩定，經專業醫師評估後，仍可接受多種非侵入性療程，並以「自然、安全、符合年齡特質」為原則，是進行療程的基本守則。
看更多：女星鍾楚紅快65歲了靠1運動凍齡養生！醫教1祕訣增肌減脂效果好
60歲後也能愈活愈美！熟齡保養2重點
進入50、60歲的熟齡階段後，肌膚面臨膠原蛋白流失、乾燥與彈性下降等自然變化，陳潔雯建議，透過穩定的日常保養與良好的生活習慣，仍能有效延緩老化進程。
在保養品選擇上，熟齡肌膚應注重保濕，日間防曬是不可忽視的關鍵，夜間則應注重修護。此時期由於肌膚耐受性降低，應避免同時使用過多刺激性產品，保養原則以「少量、穩定、分層」為宜。
營養補充方面，可考慮攝取具有抗氧化作用的營養素，如維生素C、維生素D、Omega-3脂肪酸、膠原蛋白胜肽及葡萄籽萃取物等，這些都有科學研究支持對肌膚有助益。
4個生活習慣 打造內外兼修的好膚質
此外，日常生活習慣也是維持肌膚健康的關鍵。陳潔雯整理出幾項根據研究基礎的建議：
穩定作息與充足睡眠：睡眠品質與肌膚老化有明確關聯，充足睡眠有助維持表觀基因的穩定，減緩膚況鬆弛。
規律運動：肌力訓練與有氧運動有助促進肌膚微循環，進而提升膠原蛋白合成效率。
避免高糖高油飲食：糖分攝取過多會加速糖化作用，進而破壞膠原結構，影響膚質穩定。
管理壓力：慢性壓力會提高皮質醇與體內發炎反應，間接造成油脂分泌失調與膠原流失，透過冥想或呼吸練習有助調節壓力。
◎ 圖片來源／翻攝自范冰冰IG
◎ 諮詢專家／陳潔雯醫師
