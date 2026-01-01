范冰冰封后作拼新手人妻長澤雅美 「中山73」放映無碼春畫

范冰冰為《地母》洗盡鉛華。海鵬影業提供



「中山73」1月推出雙焦點主題，首輪藝術電影將與戲院同步放映《地母》、《格陵蘭雪女》2部影后之作，以及紀錄電影《高山遊民》等，《地母》不僅讓范冰冰在金馬封后，也獲最佳攝影、最佳原創電影歌曲獎，也入圍第38屆東京國際電影節主競賽，飾演馬來西亞農婦「鳳音」的她白天務農，夜晚化身解降師為村民驅魔，卻面臨田地糾紛及村裡異象的故事。

而從法國侏羅山脈拍到北極格陵蘭的冒險喜劇《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）則是法國影后白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）的新作，描述北極探險家「柯琳莫赫」一趟改變人生的極地旅行，曾入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。

廣告 廣告

《浮世繪女兒》聚焦被歷史忽略的女性繪師故事。海鵬影業提供

另外，聚焦描繪日本江戶時代、百姓追逐享樂生活的「浮世繪藝術」推出3部日片——《春畫先生》、《浮世繪女兒》、《北齋：浮世繪傳奇》，《春畫先生》將江戶時期珍貴浮世繪春畫一一「無碼」展現在大銀幕，獲選日本〈旬報〉十大佳片；《浮世繪女兒》由昨（1╱1）剛宣布與電影導演福永壯志結婚的長澤雅美與影帝永瀨正敏演繹浮世繪藝術大師北齋父女，聚焦被歷史忽略的女性繪師故事。

另一焦點主題「此刻，我依然在」則推4部攸關人權的電影《約見波布》、《我依然在此》、《希瑪之歌》和獲得奧斯卡最佳紀錄片提名的《黑箱日記》，每部電影都相當具有震撼力。

另外，台中市影視發展基金會將邀請《高山遊民》導演王安民於1月17日下午4點現身「中山73」講座「進戲院聽一座山」，分享他的攀登百岳拍攝的經驗。

更多太報報導

「甜茶」變身桌球狂人 裸屁被虐40回來真的

蔡依林最貴道具是它 3600萬「金豬」暗藏吐鈔機

蔡依林出道26年破例做一件事 美夢成真「有想加場的動力」