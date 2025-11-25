范冰冰封后微博被噤聲 喜悅藏不住翻牆曬金馬：關關難過關關過

【緯來新聞網】范冰冰以馬來西亞電影《地母》拿下本屆金馬獎影后，不知是何種因素，不管是她個人微博或是工作室微博，只要關於金馬獎的發文都消失了，但喜悅總是藏不住，她改在相對於中國來說的外網「IG、Threads、Facebook」發表得獎心得，雖然用字遣詞用得小心，避談金馬、台灣等字眼，卻能夠放心分享獎座照片，並自我鼓勵「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。

范冰冰得獎時和導演視訊。（圖／翻攝范冰冰IG）

廣告 廣告

范冰冰曾捲入逃稅風波跌落神壇，又加上中國疑因從2019年起封殺金馬獎，對於中國電影人來台屬實不容易，就導演張吉安所說「她想重新開始」，所以接演《地母》，純熟演技讓她首次在金馬獎封后。



在貼文中，她分享張吉安、片中飾演她小孩的白潤音、許恩怡在金馬頒獎典禮、慶功宴上的相片，及當初在馬來西亞拍片的工作照，「我對著導演發來的四座獎杯照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前一一那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間」。

《地母》團隊慶功，張吉安（右）迎來李安到場。（圖／翻攝范冰冰IG）

能夠得獎，范冰冰最感謝就是導演張吉安，「非常感謝他在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我。儘管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裡的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事……是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇蹟，也讓華語電影人的執著，被世界看見」。



她殺青時曾表示，能夠加入《地母》永生難忘，「真想就這樣一直和大家一起走下去。與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。

范冰冰曬出劇組團隊共摘下的四座金馬獎。（圖／翻攝范冰冰IG）

更多緯來新聞網報導

陳昇宣布舉辦《我不是搖滾歌手》演唱會 喊話：解放搖滾精神

蔡思韵升格新婚人妻後首露面！曝光求婚細節：蠻驚喜