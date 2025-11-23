范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光

范冰冰與張鈞甯擁有超過10年的交情。（圖／翻攝自范冰冰微博）





中國大陸女星范冰冰經歷逃漏稅風波後，昨（22）日在金馬62封后，相關話題在中國大陸境內「被消失」，不過曾一起合作的女星張鈞甯，低調在社群發文祝福，兩人的私交也曝光。

張鈞甯23日凌晨在Threads低調寫下，「為你開心，為你驕傲！」還附上一顆愛心的符號，雖然沒有點名是在說誰，但范冰冰官方粉絲團回應，「感謝鈞甯的祝福」，兩人之間的好感情，粉絲全都知道。

事實上，張鈞甯與范冰冰2014年因合作《武媚娘傳奇》成為閨密，她曾在受訪時透露，不管是自己入圍金鐘獎，或是對方入圍金馬獎，都有傳訊祝賀彼此，今年9月張鈞甯生日時，范冰冰也曬出合照發文祝福，雙姝情誼令人動容。

張鈞甯生日時，范冰冰特地發文祝福。（圖／翻攝自范冰冰微博）

張鈞甯生日時，范冰冰特地發文祝福。（圖／翻攝自范冰冰微博）



