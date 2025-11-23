范冰冰封后「視訊領獎」畫面曝 導演：簽證6天前已準備好
范冰冰榮獲第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，雖未能親臨現場，卻透過視訊與導演張吉安連線領獎，成為金馬獎史上罕見的「遠距領獎」場景。金馬執委會執行長聞天祥透露，最佳女主角的激烈角逐最終由范冰冰與高伊玲廝殺至最後一刻。范冰冰在微博分享獲獎喜悅，表示回覆了600多條祝福訊息，並在慶功宴上與李安導演通話，展現對這份榮耀的珍視。
范冰冰憑藉電影《地母》首次獲得金馬影后，在典禮上透過電話連線表達感謝之情。她首先感謝金馬獎的肯定，也感謝導演對她的信任。儘管飾演的角色與她平日形象有極大落差，但她在領獎時堅定表示「我范冰冰奉陪到底」，展現了她對角色的全心投入與對電影的熱愛。她也表示這是一場「義無反顧地相信」，並感謝主創團隊，同時祝福金馬獎持續鼓舞華語電影發展。
金馬執委會執行長聞天祥高度評價范冰冰的表演，他表示范冰冰從肢體到語言，從極度從容到崩潰的演出，都令人耳目一新。聞天祥也透露，在激烈討論後，最後爭奪影后寶座的是高伊玲與范冰冰兩人。
慶功宴上，范冰冰透過語音與李安導演通話。她向李安表示很喜歡他的電影，李安則祝福她一切順利。范冰冰隨後在微博發文分享獲獎感受，提到回覆了600多條祝福訊息，還享用了3隻大閘蟹，感到「有點幸福」。值得注意的是，她的工作室也發文慶賀，表示她融化了來自寶島的最佳女主角獎項，但文中未提及台灣或金馬獎，且該文章在發布不久後被刪除，相關消息也未登上微博熱搜。
對於范冰冰未能親自出席頒獎典禮，導演張吉安解釋，其實在典禮前約6天已經拿到簽證，但因工作行程一直在調整，最終未能成行，但她多次與現場連線，已經釋出誠意參與這場盛會。
更多 TVBS 報導
「臉被摧毀」值得了！范冰冰奪金馬62影后 哽咽吐「想重新來過」
范冰冰來台出席金馬？頒獎前夕「驚喜獻聲」 微博IP曝行蹤
金馬62／范冰冰2爭影后！捲逃稅遭陸封殺7年 紅毯女王出席成謎
金馬62／劉若英自嘲易胖體質想與女演員們合作 林依晨禮服被女兒狂讚
其他人也在看
金馬62／范冰冰奪影后大爆哭！ 工作室發文「寶島最佳女主角」突刪文
本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭奪影后。最終由范冰冰以《地母》奪得，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。雖范冰冰未能在金馬頒獎台上現身，...CTWANT ・ 7 小時前
范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。范冰冰工作室則在微博發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，不過事後該貼文遭刪除。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前