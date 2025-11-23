范冰冰封后「視訊領獎」畫面曝 導演：簽證6天前已準備好

范冰冰榮獲第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，雖未能親臨現場，卻透過視訊與導演張吉安連線領獎，成為金馬獎史上罕見的「遠距領獎」場景。金馬執委會執行長聞天祥透露，最佳女主角的激烈角逐最終由范冰冰與高伊玲廝殺至最後一刻。范冰冰在微博分享獲獎喜悅，表示回覆了600多條祝福訊息，並在慶功宴上與李安導演通話，展現對這份榮耀的珍視。

金馬執委會公布張吉安得獎後台與范冰冰視訊。（圖／翻攝自threads）

范冰冰憑藉電影《地母》首次獲得金馬影后，在典禮上透過電話連線表達感謝之情。她首先感謝金馬獎的肯定，也感謝導演對她的信任。儘管飾演的角色與她平日形象有極大落差，但她在領獎時堅定表示「我范冰冰奉陪到底」，展現了她對角色的全心投入與對電影的熱愛。她也表示這是一場「義無反顧地相信」，並感謝主創團隊，同時祝福金馬獎持續鼓舞華語電影發展。

李安與范冰冰通話祝賀她獲獎。（圖／TVBS）

金馬執委會執行長聞天祥高度評價范冰冰的表演，他表示范冰冰從肢體到語言，從極度從容到崩潰的演出，都令人耳目一新。聞天祥也透露，在激烈討論後，最後爭奪影后寶座的是高伊玲與范冰冰兩人。

慶功宴上，范冰冰透過語音與李安導演通話。她向李安表示很喜歡他的電影，李安則祝福她一切順利。范冰冰隨後在微博發文分享獲獎感受，提到回覆了600多條祝福訊息，還享用了3隻大閘蟹，感到「有點幸福」。值得注意的是，她的工作室也發文慶賀，表示她融化了來自寶島的最佳女主角獎項，但文中未提及台灣或金馬獎，且該文章在發布不久後被刪除，相關消息也未登上微博熱搜。

范冰冰獲金馬影后殊榮，在微博發文表示幸福。（圖／翻攝自范冰冰微博）

對於范冰冰未能親自出席頒獎典禮，導演張吉安解釋，其實在典禮前約6天已經拿到簽證，但因工作行程一直在調整，最終未能成行，但她多次與現場連線，已經釋出誠意參與這場盛會。

