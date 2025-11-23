范冰冰封后3通電話暴哭3回

白潤音（左起）、張吉安、李安、李屏賓、許恩怡23日出席《地母》金馬慶功宴。（李承陽攝）

范冰冰主演張吉安執導電影《地母》，22日順利拿下第62屆金馬獎影后，23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席金馬獎的原因，沒能來台參加金馬獎頒獎典禮的范冰冰，也3度「連線」發聲。

范冰冰第1次「連線」，是她獲頒影后時張吉安上台代領獎，她透過電話哭著分享得獎感言；第2次是在典禮後台，張吉安打視訊電話給范冰冰，讓范冰冰仔細看看金馬獎座，以及獎座上刻的名字是否無誤，要由張吉安代簽收，視訊畫面可見，范冰冰依舊哭到摀著鼻子，感動的淚水在眼眶打轉。

第3次通話是《地母》慶功宴，一開始張吉安先解釋為何范冰冰無法來台參加金馬獎，張吉安說：「我們6天前已經拿到簽證，但她的工作已經定下來，我們一直在調整，她因為拍攝無法離開，所以在拍攝現場跟我電話連線。後來我嘗試打視訊電話，但是她哭到眼睛很腫，已經不成人形了。」

忙回650條道喜訊息

接著張吉安再度打電話給范冰冰，當下已是23日凌晨近2點，范冰冰的語氣依舊十分激動，她直言晚上很難睡著了，因為除了心情激昂，還有650條恭喜的訊息要回，至於紅毯女王「國際范」無法來走金馬紅毯，她感到可惜，卻也笑說之前來到典禮現場都沒得獎，這次沒能來反而得獎了，覺得很妙，也說感謝台灣觀眾，看到大家的影評好評十分開心。

更巧的是，現場電話連線訪問到一半，大導演李安也來到慶功宴鼓勵《地母》劇組，范冰冰也因此跟李安連線通話，范冰冰先是跟李安告白說非常喜歡他的電影，接著李安也恭喜她跟張吉安，李安說：「很喜歡，很替他（張吉安）高興、很替妳（范冰冰）高興。」范冰冰則樂回：「謝謝！謝謝！希望你一切都順利，我們都要開心。」