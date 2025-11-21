范冰冰將出席金馬？《地母》導演：明天給大家驚喜

第62屆金馬獎頒獎典禮將於22日晚間舉行，今（21）日舉辦午宴，各組入圍者在今天先亮相，入圍「最佳導演」的張吉安在受訪時被問到，入圍最佳女主角的范冰冰明天會不會來台灣出席典禮，張吉安語帶玄機，表示會有驚喜。

藝人范冰冰是否出席金馬獎，外界相當關注。圖／翻攝自范冰冰臉書

藝人范冰冰今年以《地母》入圍最佳女主角，要與劉若英、方郁婷、林依晨、高伊玲等人角逐影后寶座，但是否會來台灣出席金馬盛會，外界相當關注。今日金馬入圍午宴時，張吉安也再次被媒體詢問該問題，他則回應「明天給大家驚喜」，也搞笑的說可能最後是他一手拿著飯，一手拿著冰走紅毯。

導演張吉安（右2），僅表示明（22）天會有驚喜。圖／台視新聞

其實范冰冰與金馬有相當深的緣分，今年是她第三次入圍金馬獎，第44屆以《心中有鬼》拿下「最佳女配角獎」，9年後則以《我不是潘金蓮》入圍「最佳女主角獎」，如今又過了9年，她以《地母》再度入圍「最佳女主角獎」。

