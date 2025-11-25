范冰冰工作室喊「寶島女主角」急刪文！首發聲貼文也消失
娛樂中心／楊佩怡報導
第62屆金馬獎在22日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后。雖然范冰冰未出席頒獎典禮，由導演代為領獎，不過她也透過電話來致詞。事後，范冰冰的工作室在微博發出一條祝賀文，內容提到「來自寶島的最佳女主角」，立刻引發網友熱議，但該篇貼文目前已悄悄下架。
范冰冰工作室在昨晚發文喊「寶島的最佳女主角」，隨後該篇貼文被悄悄下架。（圖／翻攝自微博）
范冰冰的微博工作室在昨天晚間10點34分，也就是金馬獎揭曉影后名單後火速發文。工作室貼文中寫道：「恭喜由范冰冰憑藉《地母》中鳳音一角，榮獲來自『寶島』的最佳女主角！」；貼文續指，感謝評審們的認可、劇組夥伴的精心雕琢，更感謝每一位讀懂鳳音的觀眾。最後更強調：「未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」。
范冰冰憑藉在《地母》中的精湛演技，榮獲第62屆金馬獎最佳女主角。（圖／台視提供）
貼文中並未提到「金馬獎」三字，僅用「寶島」代替，因此一經發布後，很快引來中網及台網熱議；不過工作室在不久後就將貼文刪除，至今仍不知確切原因為何。此外，范冰冰本人昨晚除了連線致詞外，更連線檢查獎盃名字有無寫錯，畫面中可見，范冰冰不僅素顏現身，更是哭腫了雙眼，導演則將螢幕對準獎盃，讓對方檢查姓名。今天一早，范冰冰也在微博發文吐露心境，她表示「剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」，卻沒想這篇貼文也因不明原因刪除。
范冰冰今早在微博發文吐露獲獎心境，卻也因不明原因被刪除。（圖／翻攝自微博）
原文出處：范冰冰奪影后首發聲「貼文被消失」！工作室喊「來自寶島的女主角」突緊急刪文
更多民視新聞報導
子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
范冰冰奪金馬影后！中國0人在乎「沒報導、沒熱搜」
李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人
更多熱門影音：
金馬62揭榜!《大濛》稱霸 張震范冰冰封帝后 曾敬驊陳雪甄爆哭奪獎
柯佳嬿狂被問「坤達閃兵」拿曾敬驊擋箭！不知尪沒當兵...首曝心聲：陪著他
子瑜帶TWICE唱回高雄五大精彩亮點一次看！ 安可驚喜唱〈日不落〉、煙火首放全場尖叫
其他人也在看
白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。中央社 ・ 2 天前
范冰冰走出低谷奪金馬影后！網紅作家讚優點：世界留路給她走
范冰冰憑著在電影《地母》的精湛演技，奪下第62屆金馬獎影后，雖然並未出席領獎，不過在電話另一頭的她，難掩激動情緒，感謝金馬獎給予自己的肯定，應證遭到封殺多年後，終於從人生低谷重生，對此，網紅作家「冒牌生」狂讚：「真的是一個跌倒七次、站起八次的故事」。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬收視出爐！范冰冰奪影后只拿典禮第二 李國煌帶老婆成紅毯冠軍
第62屆金馬獎頒獎典禮於上週末落幕，今日公布電視與網路收視成績，總收視人口高達6,647,616人。典禮（19:00–22:59）電視收視（4+）達2，收視人口 165.4萬人；15–44歲有效收視為1.55。星光大道（17:29–19:00）電視收視（4+）為 0.59，吸引49.5 萬人收看。網自由時報 ・ 21 小時前
范冰冰「爆哭畫面」首曝光！後台視訊領獎哽咽到說不出話
第62屆金馬獎於昨(22)晚圓滿落幕，最佳女主角獎由《地母》女主角范冰冰奪下，但她卻因為有拍攝行程無法抵台，不過在典禮上還是以最特別的方式「遠端領獎」。導演張吉安代為上台領取影后獎座，並立即拿起手機與她視訊連線，讓金馬現場與螢幕另一端的她同步分享封后喜悅。范冰冰得知得獎當下情緒激動，哭到說不出話，只能邊哽咽邊道謝，這段真情流露讓全場觀眾動容。中時新聞網 ・ 1 天前
范冰冰奪影后！社群貼文「被消失」 一舉動粉絲全嗨翻
范冰冰奪影后！社群貼文「被消失」 一舉動粉絲全嗨翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前
范冰冰封后「視訊領獎」畫面曝 導演：簽證6天前已準備好
范冰冰以電影《地母》榮獲第62屆金馬獎影后，金馬執委會執行長聞天祥透露，范冰冰與高伊玲競爭激烈，直到最後一刻才分出勝負。范冰冰在微博分享獲獎喜悅，回覆600多條祝福，更與李安導演通話慶賀。儘管未能親臨現場，仍展現對這份榮耀的珍視。TVBS新聞網 ・ 1 天前
微博噤聲「在脆吐心境」！金馬新科影后范冰冰「風雨彩虹」惹哭粉絲
金馬62於22日晚間落幕，本屆作品實力強勁又話題十足，馬來西亞導演張吉安所執導的《地母》也助中國女演員范冰冰奪下金馬影后，走出陰陽合同的低潮，她雖未親臨現場領獎，但也透過張吉安視訊連線，哭得梨花帶淚。不過，她的獲獎消息在中國媒體全面被封殺，連微博PO出自己吃「大閘蟹」慶祝的發文，即使隻字未提金馬獎，也不明原因消失。范冰冰在昨（23日）深夜透過Threads提到《地母》對她的意義，字句懇切到許多粉絲都相當心疼，鼓勵她繼續往前行。太報 ・ 1 天前
范冰冰《地母》導演曝「李安突現身」！親還原驚喜過程 嗨喊：太魔幻了
中國女星范冰冰今年憑導演張吉安的電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，而《地母》導演張吉安在典禮後今（23）日發文，回顧金馬惜別酒會上一段「永生難忘的魔幻時刻」。他表示，金馬主席李屏賓突然帶著李安導演走到自己身後，開口就說：「我非常喜歡《地母》，你有空坐下來聊聊嗎？我想知道你是怎麼拍出來的。」讓他當場愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿員工自立門戶 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸
南部中心／綜合報導 22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突，目前已經鎖定涉案男子，全力追緝。民視 ・ 1 天前
范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
第62屆金馬獎於22日落幕，儘管今年已是大陸官方封殺金馬的第七年，仍吸引大批大陸網友「翻牆」觀看與討論。其中最受關注的，...聯合新聞網 ・ 1 天前
王彩樺合體最美星二代！被封「國民岳母」首曝女婿底線
苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》獲得熱烈好評，今年活動全面升級，以「Chill耶誕」為主軸，結合音樂演出、親子互動、美食市集及歌唱競賽，打造規模更盛大的《2025苗栗耶誕城》，將於12月19日至24日在竹南運動公園盛大登場。自由時報 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位
男星吳慷仁精湛的演技曾榮獲金鐘、金馬等多項大獎的肯定，而他自去年（2024）簽約中國經紀公司後，便將事業重心移往當地，一舉一動都受到關注。昨（24日）吳慷仁迎來43歲生日，他也曬出女友視角畫面，鬆吐真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 3 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前