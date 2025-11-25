范冰冰工作室喊「寶島女主角」急刪文！首發聲貼文也消失

娛樂中心／楊佩怡報導

第62屆金馬獎在22日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后。雖然范冰冰未出席頒獎典禮，由導演代為領獎，不過她也透過電話來致詞。事後，范冰冰的工作室在微博發出一條祝賀文，內容提到「來自寶島的最佳女主角」，立刻引發網友熱議，但該篇貼文目前已悄悄下架。





范冰冰奪影后首發聲「貼文被消失」！工作室喊「來自寶島的女主角」突緊急刪文

范冰冰工作室在昨晚發文喊「寶島的最佳女主角」，隨後該篇貼文被悄悄下架。（圖／翻攝自微博）

范冰冰的微博工作室在昨天晚間10點34分，也就是金馬獎揭曉影后名單後火速發文。工作室貼文中寫道：「恭喜由范冰冰憑藉《地母》中鳳音一角，榮獲來自『寶島』的最佳女主角！」；貼文續指，感謝評審們的認可、劇組夥伴的精心雕琢，更感謝每一位讀懂鳳音的觀眾。最後更強調：「未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」。

范冰冰奪影后首發聲「貼文被消失」！工作室喊「來自寶島的女主角」突緊急刪文

范冰冰憑藉在《地母》中的精湛演技，榮獲第62屆金馬獎最佳女主角。（圖／台視提供）

貼文中並未提到「金馬獎」三字，僅用「寶島」代替，因此一經發布後，很快引來中網及台網熱議；不過工作室在不久後就將貼文刪除，至今仍不知確切原因為何。此外，范冰冰本人昨晚除了連線致詞外，更連線檢查獎盃名字有無寫錯，畫面中可見，范冰冰不僅素顏現身，更是哭腫了雙眼，導演則將螢幕對準獎盃，讓對方檢查姓名。今天一早，范冰冰也在微博發文吐露心境，她表示「剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」，卻沒想這篇貼文也因不明原因刪除。

范冰冰奪影后首發聲「貼文被消失」！工作室喊「來自寶島的女主角」突緊急刪文

范冰冰今早在微博發文吐露獲獎心境，卻也因不明原因被刪除。（圖／翻攝自微博）





