范冰冰工作室發聲！微博道賀「寶島最佳女主角」突刪文

中國女星范冰冰22日以《地母》拿下金馬62最佳女主角獎，正式揮別多年前因陰陽合同被冷凍消失的低潮，她本人雖未親臨領獎，導演張吉安代為上台時也特地電話連線，范冰冰感謝金馬始終鼓舞華人電影，也期許自己作為中國電影人能再次發光。而范冰冰工作室當晚在微博發文道賀「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該貼文已被刪除，原因不明。

范冰冰昨晚與《深度安靜》林依晨、《大濛》方郁婷、《我們意外的勇氣》劉若英、《我家的事》高伊玲爭金馬影后，最後獲獎，她透過張吉安的手機，親自向眾人致詞，在金馬後台、慶功宴上更是哭得不能自己，象徵她被消失後的復出相當成功。

范冰冰在台上連線時將獎項獻給劇組，表示自己作為一名「中國的電影人」，期許未來會有更多突破，藉著作品傳遞更多人生價值，「願中國電影人」綻放更加璀璨的光芒。

此外，她也感謝金馬獎始終如一支持華人電影的初心，「願所有的電影可以生生不息」。

然而，范冰冰工作室在微博發文恭賀范冰冰奪后，內容寫著「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」

工作室表示，鳳音一角承載了大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問，「感謝評委們的認可，感謝劇組夥伴的精心雕琢，感謝每一位讀懂鳳音的觀眾。這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」。

范冰冰工作室22日深夜恭賀范冰冰奪金馬62影后，不過此篇文章已被刪除。翻攝自微博

不過，這篇恭賀文因不明原因，迅速被刪文，而原本衝上熱搜，現在也已消失。

