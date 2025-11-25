范冰冰得最佳女主角 台灣該慶幸還好我們還有金馬獎

甫落幕的第62屆金馬獎頒獎典禮，最大亮點為大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》獲最佳女主角獎，也讓人感嘆還好我們還有金馬獎，「金馬獎還是那個金馬獎」，對照金曲獎「政治正確」似乎成了得獎關鍵。金馬獎的存在與堅持，維繫住它在華人電影圈的崇高地位。

范冰冰本人未前來領獎，獲獎後通過電話致詞，哽咽「感謝金馬獎，始終如一地支持和鼓舞著華語電影人的初心」，並提到「也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。」一句「中國電影人」又引發部分人士的政治敏感神經，進而抨擊，然而李安奧斯卡獲獎時難道不感謝台灣？范冰冰本是中國人，提中國電影有何問題？

廣告 廣告

對台灣觀眾來說，等於是看著范冰冰長大的，從金鎖到武媚娘、從范爺到中國影視全面封殺；16歲天真清純的金鎖、坎城影展紅毯上的風華正茂、封殺後失去事業與愛情，只能尋求海外演出機會。「地母」一片對於導演要求扮醜，希望「重新來過」的范冰冰說奉陪到底，得獎後她哭了，她掏心掏肺的哭，「七年了，關關難過關關過！生活真的把我訓練成一名堅韌的女性。」

范冰冰得獎，中國社群平台上卻全面噤聲，身為華人圈知名度數一數二的女星，卻不能在自己國家得到公開的祝賀聲，當我們對照台灣的民主與開放時，是否該省思國人對於台灣藝人、影視作品的藝術性觀感，是否也有足夠的開放與包容？

近年藝人赴陸或留台，已成「單選題」，歐陽家三姊妹被罵到臭頭，吳慷仁喝個豆汁被揶揄，連五月天都要被十八線藝人寫歌消遣，而這爛歌竟然還獲得政府補助款。至於劇情設定台海開戰的「零日攻擊」獲得文化部、文策院補助逾1億餘元，結果口碑流量超差，藝術性連金鐘獎都沒入圍。

美國共和黨亞太區前主席、律師方恩格都忍不住直接砲轟爛片，「我希望核准資助這個電視連續劇爛片的政府官員，應該向台灣所有納稅人道歉」。

方恩格之前在臉書發文，「假若原本打算在國外，譬如說是日本或美國上演《零日攻擊》，是希望藉此獲得支持台灣，我就必須很遺憾地坦白說這將會枉費心機，因為外籍人士根本就看不懂劇情到底是在說些什麼。」而這也講出許多觀眾的心聲，對於劇情走向和角色塑造，看完只覺得不知所云。

當我們面對范冰冰得獎，訕笑對岸的噤聲時，是否也該回頭看看我們的賴政府，藝術歸藝術，政治歸政治，很難嗎？對於觀眾來說，不管歌曲或影視作品，終究必須回歸好聽、好看、娛樂性高的本質，別把我們的稅金補助十八線的藝人，以及不知所云的爛東西。

更多品觀點報導

陸客改去韓國旅遊「竟當眾排便」韓國人一看怒了

高雄滑輪國手穿「中國隊服」參賽！政府急追獎金

