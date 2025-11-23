范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
第62屆金馬獎圓滿落幕，這次摘下最佳女主角獎的范冰冰雖然無法親自到場領獎，但導演張吉安代領獎時直接現場連線，讓范冰冰發表得獎感言。事後金馬執委會曝光後台范冰冰與導演視訊畫面，看到獎座的她忍不住淚崩，久久無法自己，而她也在微博曬出自己哭腫雙眼的照片。
從金馬執委會社群分享的影片中，可以看到導演張吉安正與范冰冰視訊，在替范冰冰簽收獎座前特地將鏡頭轉向金馬獎座，讓她親自確認上面的名字，而畫面中的范冰冰早已哭紅雙眼不時啜泣，相當激動。事後她也在微博分享自己穿著睡衣，雙眼哭到紅腫的照片，文中則寫下：「剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵。」
由於范冰冰這次無法親自到場領獎，讓不少影迷感到可惜，對此，導演張吉安在慶功宴上透露，其實范冰冰早已在6天前拿到簽證，可惜工作已經定下，即使不斷協調仍無法離開，所以最終以電話連線方式領獎。張吉安也在慶功現場再度打給范冰冰，對於無法現身金馬獎一事表達可惜，但也感謝台灣觀眾，表示看到大家對電影的評價非常開心，而這時導演李安正好來到《地母》，范冰冰也直接與對方連線，表示非常喜歡李安的電影。
其實在得知獲獎的當下，范冰冰相當開心，也提到當時導演找上自己的時候曾問他：「你願不願意讓我摧毀你的臉？」而她也毫不猶豫地說：「范冰冰奉陪到底！」也感性地說：「這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信。」最後她不忘感謝《地母》的劇組工作人員及所有合作演員。
