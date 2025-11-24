范冰冰得獎遭陸網噤聲 深夜感慨謝導演「在各種壓力下支持我」
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，未能到場的她獲獎後除了透過電話傳達感言，也在微博貼出大嗑大閘蟹慶祝的照片，沒想到貼文沒多久便消失，慶賀她得獎的相關文章和照片一夕之間全下架。她最後轉往FB、IG、Threads發文，表達對導演張吉安以及劇組的感謝。
范冰冰深夜在FB寫下：「謹以此篇，獻給親愛的你們。」並以馬來文告白：「Saya sayang kamu semua banyak-banyak（我非常愛你們）。」也分享多張《地母》劇組在金馬獎的照片以及當時在片場的點點滴滴。
接著范冰冰在FB貼出長文，並透露得獎那晚她看著張吉安導演發給她的四座獎盃照片許久，「心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前，那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」她回憶導演始終用最溫和的方式，守護著每位演員的表演狀態。
范冰冰從沒聽過張吉安大聲說話，也沒見過導演有半分急躁，「而他總能在最關鍵的時刻，輕輕點亮靈感，讓角色一下子活了起來。作為資深影評人，他聊起中國電影時眼裡有光，從《雙旗鎮刀客》到《藍風箏》，每一部經典他都如數家珍。」范冰冰讚歎導演閲片無數、學識淵博，始終懷著對電影赤誠且敬畏的心，讓她對導演充滿敬意和信任，「非常感謝他在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我。」
此外，范冰冰回憶儘管當時拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裡的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事，「讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去。與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」
最後范冰冰感慨說：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。」字字句句吐露對《地母》團隊的感激與愛。
其他人也在看
周休三日連署過關！有國家周休三日嗎？勞動部怎麼說？正反意見又是怎麼看？
周休三日連署通過！有網友提案推動周休三日，累計5768位民眾附議，順利通過門檻，勞動部須於12月7日前做出回應，引發各界討論。究竟周休三日連署是什麼？為何網友要提案周休三日？勞動部、行政院人事行政總處怎麼說？周休三日正反意見又有哪些？跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
蘇澳重創「1萬補助不夠」 3小時水淹店面 店家喊：要活下去
蘇澳店家災後慘況曝光！損失慘重卻補助不足，集體陳情盼政府伸援手！本月初豪雨重創蘇澳，許多店家遭泥水灌入，損失金額從數十萬至上百萬不等。然而，政府目前僅提供每家1萬元淹水救助，店家紛紛表示不敷所需，24日集體到鎮公所舉牌陳情，希望政府能提供更多實質協助，讓他們能夠重新站起來。災後重建不僅費時，還需要大量資金，但店家們在復原期間沒有收入來源，生計受到嚴重威脅。面對巨大損失，政府的救助方案對損失達十萬甚至百萬的店家來說遠遠不足。店家們期待政府能夠提供更實質的幫助，協助他們度過難關！TVBS新聞網 ・ 24 分鐘前
拼2奈米、日本政府擬對Rapidus追加金援"逾1兆"
MoneyDJ新聞 2025-11-24 07:12:52 蔡承啟 發佈日本官民合作設立的晶圓代工廠Rapidus目標在2027年度量產2奈米(nm)晶片，而日本政府不遺餘力的對Rapidus的2奈米量產計畫提供援助，除將在今年度(2025年度)對Rapidus出資1,000億日圓外，還計畫在2026-2027年度期間對Rapidus追加金援逾1兆日圓，而Rapidus目標在2031年度IPO(首次公開發行)上市。 綜合日本媒體報導，日本經濟產業省上週五(21日)宣布，將透過轄下的「獨立行政法人情報處理推進機構(IPA)」在2025年度內(2026年3月底前)對Rapidus出資1,000億日圓。日本政府除將成為Rapidus最大股東外，還將持有能對營運重要事項行使否決權的「黃金股」，當Rapidus要向其他公司轉讓股份或是進行技術合作時、需獲得日本政府的同意。 Rapidus向經濟產業省提出的「事業計畫」已獲得許可，經濟產業省並於21日表示，除上述1,000億日圓出資外，還計畫在2026-2027年度期間對Rapidus追加金援逾1兆日圓。經濟產業省除計畫在2026年度對RapiduMoneydj理財網 ・ 6 小時前
外師痛訴台灣生活不快樂！點名「5大痛點」：熱情是假象
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導一名長期在台灣任教的補習班美語老師近日在社群平台Reddit發文，表示自己過去來台旅遊，因十分喜愛台灣，決定留下來居住，如...FTNN新聞網 ・ 16 分鐘前
小心被騙！泰勒絲名列詐騙集團最愛利用名人TOP1 平均1人損失逾1.6萬
隨著人工智慧（AI）飛速進步，網路詐騙也跟著全面升級，不只手法百變，還越來越難分真假！近年最猖狂的，就是詐騙集團濫用名人肖像、聲音製作深偽（Deepfake）影片，誘導民眾點擊假連結，進而盜取金錢或個資。國際防毒軟體大廠邁克菲（McAfee）最新公布「2025年最具風險美國名人TOP10」，天后泰勒絲（Taylor Swift）高居冠軍，成為詐騙最愛拿來冒用的目標。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前
外幣存款從崩到升！蒸發一兆後...第3季強補近9,000億 關鍵原因曝
據金管會統計，2025年9月底國銀外幣存款餘額14兆9,181億元，單月增加710億元是近三年同期最大增額，並推動年增率...聯合新聞網 ・ 15 小時前
八點檔女星騎車被撞飛！緊急送醫傷勢曝光
[NOWnews今日新聞]藝人顏曉筠本月19日騎乘機車前往民視攝影棚途中，遭後方急轉車輛撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼。第一時間已被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口...今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前
勞保2031破產危機？洪申翰掛保證：不會倒！政府負最終責任入法、民進黨2020年執政至今已撥補5170億
勞保潛藏負債突破13.5兆、一年暴增1.7兆，2031年破產危機？洪申翰明確回應：不會讓它倒。政府上週通過修法，將負最終責任、撥補法制化入法。2020年至今已撥補5170億，明年再撥1300億。基金水位1.2兆創新高，目前無多繳少領晚退規劃。風向台灣 ・ 2 小時前
金馬62／范冰冰封后發文全被刪 改到IG曬獎座：關關難過關關過
《地母》導演張吉安在范冰冰拿下影后後與她視訊，在影片中可見她全程爆哭，拿著衛生紙捏著鼻子，相當激動。范冰冰工作室也在微博發文表示，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」整篇貼文未提及「台灣」、「金馬獎」2詞，僅有提到「恭喜獲得...CTWANT ・ 4 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東京嚴重車禍！轎車突衝上人行道 多名行人遭撞送醫
根據日本媒體報導，警方表示，今天中午日本時間12時30分許（台灣時間11時30分許），東京足立區梅島發生一起交通事故，一名餐飲店員報案稱「行人與轎車發生碰撞」，造成至少10名傷者，其中2人送醫後仍陷入昏迷。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
水豚媽帶娃過河卻漏一隻！小水豚「怒坐原地生悶氣」 網笑翻：不好哄啊
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導動物們的行為常常讓人出乎意料，就連平時總是很淡定的水豚鬧起脾氣也是固執到不行。近日，有網友分享了一則影片，只見...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
陸配遞補立委簽切結書解套？劉世芳：國籍法無此規定
陸配參政權引發討論，《中國時報》報導，民眾黨可能遞補立委的陸配李貞秀將簽立院切結書尋求解套。內政部長劉世芳表示，現行國籍法規定，放棄中華民國以外的外國籍，沒有切結或具結方式；且根據行政院民國112年函釋給各部會，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
高市早苗對中國立場獲56％支持！最新民調曝
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國不滿，日中關係緊張至今未解。不過，《讀賣新聞》公布最新民調，高市早苗的支持率達到72％，和10月相比保持穩定...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
遊港注意！她做「這件事」挨罰2萬元 傻眼哀號：在家鄉可隨便做啊
一名中國女子近日前往香港旅遊，卻因為「隨手餵鴿子」慘遭罰款5000元港幣（約2萬元台幣），讓她無奈在社群平台曬出罰單示警。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 17 小時前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前