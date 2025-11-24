范冰冰得獎遭陸網噤聲 深夜感慨謝導演「在各種壓力下支持我」

范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，未能到場的她獲獎後除了透過電話傳達感言，也在微博貼出大嗑大閘蟹慶祝的照片，沒想到貼文沒多久便消失，慶賀她得獎的相關文章和照片一夕之間全下架。她最後轉往FB、IG、Threads發文，表達對導演張吉安以及劇組的感謝。

范冰冰深夜在FB寫下：「謹以此篇，獻給親愛的你們。」並以馬來文告白：「Saya sayang kamu semua banyak-banyak（我非常愛你們）。」也分享多張《地母》劇組在金馬獎的照片以及當時在片場的點點滴滴。

范冰冰感謝導演張吉安溫柔相挺。（圖／翻攝自范冰冰FB）

接著范冰冰在FB貼出長文，並透露得獎那晚她看著張吉安導演發給她的四座獎盃照片許久，「心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前，那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」她回憶導演始終用最溫和的方式，守護著每位演員的表演狀態。

范冰冰從沒聽過張吉安大聲說話，也沒見過導演有半分急躁，「而他總能在最關鍵的時刻，輕輕點亮靈感，讓角色一下子活了起來。作為資深影評人，他聊起中國電影時眼裡有光，從《雙旗鎮刀客》到《藍風箏》，每一部經典他都如數家珍。」范冰冰讚歎導演閲片無數、學識淵博，始終懷著對電影赤誠且敬畏的心，讓她對導演充滿敬意和信任，「非常感謝他在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我。」

范冰冰難忘馬來西亞吉打的彩虹。（圖／翻攝自范冰冰FB）

此外，范冰冰回憶儘管當時拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裡的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事，「讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去。與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」

最後范冰冰感慨說：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。」字字句句吐露對《地母》團隊的感激與愛。

范冰冰感謝《地母》劇組。（圖／翻攝自范冰冰FB）

