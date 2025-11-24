范冰冰微博文狂消失！轉戰這兩處吐金馬封后心聲 近500字感嘆：關關難過關關過

范冰冰（右）分享拍攝《地母》時與導演張吉安的照片。翻操Threads @bingbing_fan

范冰冰因逃漏稅遭中國影視圈封殺，憑藉《地母》翻身，奪第62屆金馬影后寶座，但工作室與她本人在微博上的發文接連遭刪除，中國也全面封鎖消息，沒有報導、網路討論聲量。范冰冰乾脆轉戰IG與Threads發文，喊話：「謹以此篇，獻給親愛的你們！」

范冰冰並用馬來文表示：「Saya sayang kamu semua banyak-banya！（我非常愛你們）」分享《地母》獲得4座金馬獎座、導演張吉安出席金馬獎上的照片，以及拍攝電影時的花絮照，並將近500字的感言用圖片方式放在最後一張。

《地母》獲四座金馬獎。翻攝Threads @bingbing_fan

認了導演有「各種壓力」！范冰冰感謝仍被堅定支持

發文中范冰冰表示：「昨夜，我對著導演發來的四座獎盃照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現現在眼前一一那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」並感謝導演：「非常感謝他在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我。

導演張范冰冰視訊領金馬獎座。海鵬影業、金馬執委會提供

提到拍攝《地母》過程，范冰冰說：「與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！」

范冰冰轉戰Threads發文。翻操Threads @bingbing_fan



