范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北

44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。

范冰冰小紅書IP位置仍顯示在湖北。（圖／翻攝自小紅書）

范冰冰自2018年歷經陰陽合約風波後，近年積極復出拍片。2023年她與韓國團隊合作拍攝《綠夜》，於第73屆柏林影展舉行全球首映獲得影評盛讚。今年她憑藉《地母》獲得金馬獎提名，東京影展影媒評論讚她「范冰冰不再只是紅毯上的女王，她正用作品重新定義『范冰冰』」。

范冰冰以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角。 （圖／海鵬影業提供）

《地母》導演張吉安受訪時透露，范冰冰得知入圍金馬獎時非常激動，「邊講電話邊哭」。張吉安表示，范冰冰曾在2007年以《心中有鬼》獲得金馬女配角獎，一直盼望能再以女主角身分站上金馬舞台，這次入圍讓她重新燃起演戲的希望。被問到今晚是否現身金馬獎走紅毯，張吉安則鬆口「會有驚喜」。

