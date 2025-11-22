范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。
范冰冰自2018年歷經陰陽合約風波後，近年積極復出拍片。2023年她與韓國團隊合作拍攝《綠夜》，於第73屆柏林影展舉行全球首映獲得影評盛讚。今年她憑藉《地母》獲得金馬獎提名，東京影展影媒評論讚她「范冰冰不再只是紅毯上的女王，她正用作品重新定義『范冰冰』」。
《地母》導演張吉安受訪時透露，范冰冰得知入圍金馬獎時非常激動，「邊講電話邊哭」。張吉安表示，范冰冰曾在2007年以《心中有鬼》獲得金馬女配角獎，一直盼望能再以女主角身分站上金馬舞台，這次入圍讓她重新燃起演戲的希望。被問到今晚是否現身金馬獎走紅毯，張吉安則鬆口「會有驚喜」。
其他人也在看
金馬62／影后組一團和氣 林依晨、劉若英先交換育兒經 高伊玲瘦5公斤走紅毯
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚揭曉，入圍午宴今（21日）率先舉行，準影后劉若英、林依晨、方郁婷與高伊玲難得同場，相隔18年再度入圍金馬影后的劉若英坦言心情「還是很開心」，最開心的是能與許久不見的老朋友相聚。鏡報 ・ 1 天前
林映唯今披白紗嫁！搞笑誓詞「願當ATM、專屬AI」全場笑出來
證婚儀式上，林映唯身穿香港婚紗店 The Wedding Gown 代理的以色列品牌 Alon Livné 禮服，乾淨俐落的線條搭配柔亮緞面，佩戴CHANEL高級珠寶 FIL DE CAMÉLIA 耳環，宛如女神降臨；新郎 Richard 則配戴 CHANEL高級珠寶 COCO CRUS...CTWANT ・ 1 天前
金馬62／范冰冰出席金馬獎吊足胃口 紅毯證實確定缺席「心與金馬同在」
憑《地母》入圍金馬獎的中國女星范冰冰是否出席金馬獎吊足粉絲觀眾胃口，有傳言她包下晶華飯店半層樓房間，又傳說她有私人飛機可隨時來台，不過稍早導演張吉安已證實「范冰冰沒有在台灣！」鏡報 ・ 19 小時前
范冰冰登金馬獎？傳包下晶華酒店傳半層樓 導演笑：明天有驚喜
第62屆金馬獎在本週六(22日)登場，女星范冰冰憑《地母》入圍影后，是否能來台參與盛會成為焦點，導演張吉安今日受訪神秘表示「明天給大家驚喜！」而今日也傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，是否為范冰冰來台住宿？不過晶華酒店僅表示「如有貴賓入住不便對外公開」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【金馬62】最佳女主角：范冰冰《地母》
記者王丹荷／綜合報導 金馬62最佳女主角今晚由《地母》范冰冰擊敗對手勝出。因故無法來臺的她，透過電話表示特別開心並感謝金馬獎肯定，也深深感謝導演堅定不移的信任青年日報 ・ 1 天前
金馬62／導演證實范冰冰不出席！他親曝：隨時關注
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。中國女星范冰冰以《地母》入圍金馬62最佳女主角，外界都非常期待她是否會現身紅毯，有傳聞她包機來台灣參加典禮，不過稍早導演張吉安也證實她「人不在台灣」。民視 ・ 18 小時前
范冰冰傳來台「包下晶華酒店半層樓」！時隔9年有望金馬獎亮相
大陸女星范冰冰憑藉電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，有望來台出席明（22日）晚的頒獎典禮。導演張吉安也賣起關子，「明天給大家驚喜！」令外界十分期待。也有消息傳出，范冰冰已經包下台北晶華酒店的半層樓房間，似乎早已確定好住宿地。中時新聞網 ・ 1 天前
范冰冰奪金馬影后！中國0人在乎「沒報導、沒熱搜」
娛樂中心／楊佩怡報導第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。范冰冰雖連續9年未出席金馬獎，但仍憑藉高水準演技奪下第62屆金馬影后的殊榮；導演張吉安則現場連線范冰冰致詞，對方更是激動落淚。不過范冰冰得獎的消息，在中國社群平台上竟沒有任何新聞報導，也沒有在熱搜前50裡。民視 ・ 3 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 19 小時前
金馬62得獎名單｜《大濛》擒「最佳劇情片」大贏家 張震入手第2座影帝！范冰冰哽咽封后
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11╱22）在台北流行音樂中心登場，今年典禮不設主持人，而是結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」3個章節，「最佳劇情片」頒給《大濛》，入圍11項的《大濛》最後拿下4獎，成為最大贏家。太報 ・ 15 小時前
金馬62星光 楊貴媚盛裝亮相 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，擔任頒獎嘉賓的影后楊貴媚（圖）盛裝出席，桃紅色主調禮服展現青春氣息。中央社 ・ 19 小時前
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／范冰冰確定不來了！本人親訴心聲
昨天《地母》導演張吉安在入圍午宴上，一句「會給大家驚喜」，令外界充滿期待。不過，導演張吉安今表示，范冰冰人在其他地方拍戲，沒有辦法過來，她本人也表達遺憾，並說「心與金馬同在」。但范冰冰若得獎，張吉安表示會在台上打電話給她。CTWANT ・ 19 小時前
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
金馬62／范冰冰《地母》封影后！導演曝「重新來過」決心 現場通話啜泣：獎屬於我們所有人
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，范冰冰憑藉《地母》拿下最佳女主角，正在外地拍戲的她本次沒有...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
范冰冰有望出席金馬獎！影評人驚呼「將會是歷史大事」 曝中國藝人困境
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，中國女星范冰冰今年以電影《地母》入圍最佳女主角，是繼2018年以來罕見有中國藝人入圍，外界盛傳她今晚快閃來台出席典禮，導演也給出曖昧回答，對此影評粉專「無影無蹤」也做出分析：「范冰冰應會出席金馬獎。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
范冰冰金馬封后 中國網路「零熱搜、零報導」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）晚間登場，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》封后，成為金馬獎史上首位同時拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。然而范冰冰獲獎消息卻疑似在中國網路被壓抑，微博至今都未登上熱搜，主流媒體更是完全未報導，引發網友質疑「網路噤聲」。太報 ・ 3 小時前
范冰冰將出席金馬？《地母》導演：明天給大家驚喜
第62屆金馬獎頒獎典禮將於22日晚間舉行，今（21）日舉辦午宴，各組入圍者在今天先亮相，入圍「最佳導演」的張吉安在受訪時被問到，入圍最佳女主角的范冰冰明天會不會來台灣出席典禮，張吉安語帶玄機，表示會有台視新聞網 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前