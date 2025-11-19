范冰冰扮醜清牛糞角逐金馬影后 導演：敬業到可怕

（中央社記者王心妤台北19日電）藝人范冰冰以「地母」問鼎今年金馬影后，導演張吉安表示，當初范冰冰主動要求合作，他沒想過她竟願意扮成東南亞農婦，並肯清牛糞、插秧、扮醜，敬業到讓他覺得「可怕」。

張吉安今天接受台灣媒體訪問表示，當時是范冰冰主動找上門要求合作，但初次見到范冰冰，他認為她比想像中白，「我應該不會跟這種明星合作，她太美、太精緻了。」

但范冰冰不斷毛遂自薦，甚至讓經紀人再次親自上門，向張吉安表達強烈的演出意願。張吉安回憶，當時原本希望「地母」由素人主演，但范冰冰為了拿到角色，主動表示「你可以摧毀我的臉」，並願意在馬來西亞鄉下生活3個月，體驗清牛糞、插秧、腳被蚊子叮得都是包的農婦。

他說，范冰冰每天都比其他人提早5個小時化特效妝、貼假皮，並把鼻子弄扁，忍受難以呼吸之苦，也不願意讓替身演出，「她敬業到讓我覺得有點可怕。」張吉安還透露，甚至直到訪問前，都沒有跟范冰冰談過片酬。

飾演范冰冰兒子的演員白潤音也分享，片場都直接喊范冰冰是「媽媽」。他在當地拍攝期間有點水土不服，出現反覆發燒、忽冷忽熱症狀，當時一度看醫生沒用，後來讓張吉安的父親「收驚」，才讓狀況好轉。

對於范冰冰是否來台參加22日的金馬獎頒獎典禮，張吉安表示，范冰冰說正在協調中，但非常希望能夠來，意願非常高。

張吉安也回憶，范冰冰得知金馬獎入圍時，邊哭、邊跟他通電話，因為這次的入圍肯定，讓她重新燃起對演戲的希望。（編輯：吳素柔）1141119