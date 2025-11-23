范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交

范冰冰（圖／中天電視台提供）

女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」

張鈞甯23日清晨在社群默默寫下：「為你開心，為你驕傲！」並附上一個紅色的愛心表情符號，雖然沒有明說在為什麼事慶祝，但許多人猜測文中的「你」，應該就是指才剛拿獎的范冰冰，因此引來網友留言回應，「感謝鈞甯的祝福」、「哇好姐妹」、「為什麼要偷偷摸摸的祝福呢」、「謝謝徐姐姐（角色名）」。

原來張鈞甯與范冰冰早已是10多年的好友，兩人因演出《武媚娘傳奇》結緣，但2018年風波爆發後，兩人的交情並未因此中斷，就連彼此生日，張鈞甯還是會公開祝福范冰冰。今年9月4日張鈞甯的生日，范冰冰就曬出與張鈞甯的貼臉合照祝賀，9月16日換范冰冰生日時，張鈞甯也留言寫下：「我的大美妞，你已經太拼了我不要再讓你加油，而是跟你說一聲，任何時候累了，我都在，希望能永遠分享你的點滴！生日大快樂！愛你！祝福妳永遠活得自在順心！」

此外，張鈞甯先前得知范冰冰入圍金馬影后，也立刻向對方表達恭喜，「她也很開心，包括我之前金鐘獎入圍，她也有傳訊息給我，是一個很貼心、可愛的人」，「我跟她說她一定很開心，她一直都很願意為了角色（付出、犧牲），是完全什麼都可以不care的」，如今再度發文慶賀，顯示兩人的姐妹情。

