范冰冰明將現身金馬？導演：會給大家一個驚喜

劉若英、方郁婷、林依晨、高伊玲現身金馬入圍午宴。（圖／侯世駿攝）

第62屆金馬獎頒獎典禮明（22日）登場，今在台北文華東方酒店舉行入圍午宴，入圍女主角的劉若英、方郁婷、林依晨、高伊玲現身午宴會場，而被問到同樣入圍女主角的范冰冰是否有機會親自參與典禮，《地母》導演張吉安語帶玄機地表示：「明天會給大家一個驚喜。」

林依晨睽違22年入圍金馬女主角獎，她表示：「久別重逢，很興奮！」並提到現在仍在餵母乳，必須吃飽，所以沒辦法做身材管理，老公鼓勵她「妳是最棒的」，她也對得獎頗期待：「一輩子總有一次是我的吧！」

廣告 廣告

《大濛》拿下觀眾票選最佳影片。（圖／侯世駿攝）

女主角入圍者中，年紀最小的方郁婷表示：「今年很榮幸可以跟優秀漂亮的女主角們入圍，期待《大濛》這部片可以感動大家，非常開心大家喜歡這部電影。」劉若英則表示自己很久沒入圍，這次來看看老朋友，「不管誰得獎，我們都會真心祝福對方。」高伊玲則表示，很開心重新回到演員身份，沒想到有機會入圍，「惶恐至極，不敢吃飯你知道嗎！」

第62屆金馬獎觀眾票選最佳影片獎由《大濛》拿下，今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南三地同時舉辦，觀眾須完整觀賞完五部入圍的最佳劇情片《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後，才能投票選出心目中的最佳影片。最後共有432位觀眾完成，結果由陳玉勳導演的《大濛》勝出。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長