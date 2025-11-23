范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，范冰冰在電話中不斷啜泣，感謝金馬獎肯定。而她今日凌晨也在社群發文，PO出自己的幸福懵照，並自曝啃了三隻大閘蟹。
范冰冰曾是中國一線女星，卻因2018年被爆出「陰陽合約」陷入逃稅風波，遭到中國當局封殺至今，這次憑藉著馬來西亞電影《地母》成為金馬影后，該部電影還獲得最佳攝影等共3座大獎，許多馬來西亞民眾大喊是大馬之光。
昨晚頒獎典禮上，導演張吉安表示，曾問范冰冰為什麼這麼辛苦要爭取這個角色？她篤定得說：「我想重新來過。」接著他與范冰冰電話連線，范冰冰啜泣感謝導演對她堅定不移的信任，她回憶起導演曾問她「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？」她一句「范冰冰奉陪到底」，不僅是對角色的承諾，也是義無反顧的相信。她並感謝金馬獎對華語電影人一直以來的支持，「作為一個中國的電影人，我會用更多作品傳遞更深刻的意義。」
范冰冰工作室隨即在第一時間發文，恭喜范冰冰憑藉《地母》鳳音一角「榮獲來自寶島的最佳女主角！」貼文中表示，鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色魂的深度叩問。感謝評委們的認可、劇組夥伴的精心雕琢和每一位懂鳳音的觀眾。
不過這篇貼文如今已被刪除，刪文的原因成謎。范冰冰則在今日凌晨3點多，在個人微博發文，透露「剛回覆完所有好友的六百多條祝福信息後，爆啃了三只大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」。
