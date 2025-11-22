范冰冰有望出席金馬獎！影評人驚呼「將會是歷史大事」 曝中國藝人困境

娛樂中心／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，中國女星范冰冰今年以電影《地母》入圍最佳女主角，是繼2018年以來罕見有中國藝人入圍，外界盛傳她今晚快閃來台出席典禮，導演也給出曖昧回答，對此影評粉專「無影無蹤」也做出分析：「范冰冰應會出席金馬獎。」

范冰冰時隔9年再度以《地母》入圍金馬獎最佳女主角，導演張吉安透露范冰冰得知入圍時當場爆哭，至於明天有往現身金馬獎典禮，張吉安神秘表示「明天給大家驚喜」，還傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，但晶華酒店僅表示「目前沒有公開對外的貴賓入住，如果有的話應該也是不便對外公開，還請見諒！」引發外界揣測。

影評粉專「無影無蹤」認為范冰冰有望出席金馬獎。（圖／翻攝自臉書）

無影無蹤在臉書發文指出，「從目前劇組對外發言和媒體的報導可以合理推測：范冰冰應會出席金馬獎。」他表示種種跡象可以合理推斷范冰冰將會出席。「如果真的發生了，那就不得了，這將會是載入史冊的大事件。」

無影無蹤針對影迷的質疑做解釋「不過是出席個頒獎典禮，何必搞得那麼神秘？是不是炒作？」，他指出「從2019年開始，中國影人出席金馬獎已經成為政治問題，早就不是影人想來就能來，何況是范冰冰這個檔次的巨星。近年私下也聽到很多傳聞，中國影人承受的壓力，難以向外人道出。」他認為無論今晚范冰冰是不是會登上金馬獎，都將是高潮，都會成為國際性的媒體焦點。

