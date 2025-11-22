范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看

第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22）晚盛大舉行，影帝、影后競爭激烈，張孝全、張震、藍葦華力拚獎留台灣；影后部分則由范冰冰一人力抗林依晨、劉若英等台灣演員，且她今晚有望出席金馬，讓不少粉絲相當期待，《台視新聞》也整理今晚金馬獎五大亮點一次看！

亮點一：范冰冰有望來台出席

范冰冰今年以《地母》入圍金馬女主角獎，在片中她詮釋喪夫的農婦，白髮、黑膚更是赤腳踩牛糞、走農田，一改過往光鮮女王氣勢「洗盡鉛華」，可以說是角色演出大突破，也獲得國際媒體大讚「影后級巔峰演出」，導演張吉安昨（21）天參加金馬午宴，被問到范冰冰是否出席，語帶保留表示「會給大家一個驚喜」，讓人相當期待！

亮點二：陳淑芳榮獲終身成就獎 《孤味》3女兒頒獎

陳淑芳出道近70年，演過上百部電視劇、電影，2020年憑藉電影《孤味》、《親愛的房客》橫掃金馬獎最佳女主角和最佳女配角，不僅是史上最年長的雙獎得獎者，也是她首度入圍就得大獎，今年她先是在金鐘獎獲頒特別貢獻獎，今晚金馬獎她也榮獲終身成就獎，金馬執委會特邀《孤味》中的3女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳一同頒獎給「媽媽」陳淑芳。

廣告 廣告

陳淑芳獲頒終身成就獎。圖／翻攝自FB@孤味 Little Big Women

亮點三：表演嘉賓頑童MJ116、「金曲歌后」李竺芯和孫盛希、黃奇斌、戴佩妮、告五人、9m88

金馬獎今年以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感打造電影人精彩大秀，表演節目以「現在」、「過去」和「未來」串起，頑童MJ116熱鬧開場；李竺芯以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷，展現他們勇敢一路走向充滿無限可能的未來。

頑童將為金馬頒獎典禮揭開序幕。圖／翻攝自FB@頑童MJ116

戴佩妮今年以《地母》主題曲首次入圍金馬獎，她也將現場演唱〈布秧〉；告五人同爭獎項帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉；9m88也將獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉，為金馬入圍助陣。

告五人將演唱入圍電影原創歌曲〈我天生－有病版〉。圖／翻攝自FB@告五人 Accusefive

亮點四：金像獎影帝、金馬獎影后大咖頒獎嘉賓

金馬執委會今年頒獎嘉賓陣容堪稱史上最強，邀請日本金像獎影帝西島秀俊，另一位小島秀夫則因確診A流臨時缺席，不過就算忙碌也會力挺金馬的李安將出席，另外7位影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩都會盛裝現身，《美國女孩》母女檔林嘉欣、林品彤和今年入圍最佳女主角的方郁婷也將在典禮團員。

亮點五：王淨獻聲入圍名單旁白

今年金馬獎星光紅毯由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任，頒獎典禮則不設主持人，以豐富表演節目和嘉賓互動串場，至於入圍名單則邀請兩度提名金馬獎女主角獎的王淨獻聲配音，唸讀入圍者名單，一同參與金馬盛事。

第62屆金馬獎頒獎典禮今晚將在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

金馬62／從影68年！「國民阿嬤」陳淑芳獲頒終身成就獎

金馬62／擊敗蔡淑臻！陳雪甄二度叩關金馬奪最佳女配角獎

金馬62／去年口誤「金馬26」超內疚 劉冠廷今現身喊：終於能走出去