范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22）晚盛大舉行，影帝、影后競爭激烈，張孝全、張震、藍葦華力拚獎留台灣；影后部分則由范冰冰一人力抗林依晨、劉若英等台灣演員，且她今晚有望出席金馬，讓不少粉絲相當期待，《台視新聞》也整理今晚金馬獎五大亮點一次看！
亮點一：范冰冰有望來台出席
范冰冰今年以《地母》入圍金馬女主角獎，在片中她詮釋喪夫的農婦，白髮、黑膚更是赤腳踩牛糞、走農田，一改過往光鮮女王氣勢「洗盡鉛華」，可以說是角色演出大突破，也獲得國際媒體大讚「影后級巔峰演出」，導演張吉安昨（21）天參加金馬午宴，被問到范冰冰是否出席，語帶保留表示「會給大家一個驚喜」，讓人相當期待！
亮點二：陳淑芳榮獲終身成就獎 《孤味》3女兒頒獎
陳淑芳出道近70年，演過上百部電視劇、電影，2020年憑藉電影《孤味》、《親愛的房客》橫掃金馬獎最佳女主角和最佳女配角，不僅是史上最年長的雙獎得獎者，也是她首度入圍就得大獎，今年她先是在金鐘獎獲頒特別貢獻獎，今晚金馬獎她也榮獲終身成就獎，金馬執委會特邀《孤味》中的3女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳一同頒獎給「媽媽」陳淑芳。
陳淑芳獲頒終身成就獎。圖／翻攝自FB@孤味 Little Big Women
亮點三：表演嘉賓頑童MJ116、「金曲歌后」李竺芯和孫盛希、黃奇斌、戴佩妮、告五人、9m88
金馬獎今年以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感打造電影人精彩大秀，表演節目以「現在」、「過去」和「未來」串起，頑童MJ116熱鬧開場；李竺芯以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷，展現他們勇敢一路走向充滿無限可能的未來。
頑童將為金馬頒獎典禮揭開序幕。圖／翻攝自FB@頑童MJ116
戴佩妮今年以《地母》主題曲首次入圍金馬獎，她也將現場演唱〈布秧〉；告五人同爭獎項帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉；9m88也將獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉，為金馬入圍助陣。
告五人將演唱入圍電影原創歌曲〈我天生－有病版〉。圖／翻攝自FB@告五人 Accusefive
亮點四：金像獎影帝、金馬獎影后大咖頒獎嘉賓
金馬執委會今年頒獎嘉賓陣容堪稱史上最強，邀請日本金像獎影帝西島秀俊，另一位小島秀夫則因確診A流臨時缺席，不過就算忙碌也會力挺金馬的李安將出席，另外7位影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩都會盛裝現身，《美國女孩》母女檔林嘉欣、林品彤和今年入圍最佳女主角的方郁婷也將在典禮團員。
亮點五：王淨獻聲入圍名單旁白
今年金馬獎星光紅毯由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任，頒獎典禮則不設主持人，以豐富表演節目和嘉賓互動串場，至於入圍名單則邀請兩度提名金馬獎女主角獎的王淨獻聲配音，唸讀入圍者名單，一同參與金馬盛事。
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚將在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。
責任編輯／張碧珊
金馬62／從影68年！「國民阿嬤」陳淑芳獲頒終身成就獎
金馬62／擊敗蔡淑臻！陳雪甄二度叩關金馬奪最佳女配角獎
金馬62／去年口誤「金馬26」超內疚 劉冠廷今現身喊：終於能走出去
金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術中央廣播電台 ・ 13 小時前
