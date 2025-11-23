范冰冰東山再起拿金馬影后上熱搜 工作室發文道賀又秒刪

「范爺」范冰冰過去演出《還珠格格》、《武媚娘傳奇》走紅，7年前因陰陽合約一事消失了123天，最後遭罰40億台幣，但已重創她的聲譽和事業。昨(22日)她在第62屆金馬獎上封后，無疑是對她演技肯定錦上添花，其工作室也在第一時間發文道賀，但或許是內容敏感，工作室稍早又刪文。

范冰冰昨在IG限動轉發了不少關於她拿下金馬影后的文章，其中「范冰冰獲金馬最佳女主角」關鍵字還上了熱搜，而她的工作室昨晚也發文說：「喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」

范冰冰工作室更指出感謝評委的認可、劇組夥伴的精心雕塑，感謝每一位讀懂鳳音（范冰冰片中角色名稱）的觀眾，這份榮耀不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色創作者的致敬，「未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」，但稍早，工作室已經刪文。

范冰冰金馬封后一事傳回大陸微博，網友也熱烈討論，有人問：「話說這麼多fzk（法制咖），為什麼大家對范冰冰最寬容？」其他人回應：「因為那一批裡面有很多人，只有她一個人被拉出來，支持曝光所有人」、「因為冰冰始終體面做人做事都到位」、「因為冰冰不服輸的狠勁」、「因為冰冰真的是最可惜的，是被拉出來擋槍的」、「很牛的女人...人天性都慕強」、「而且她是對工作人員最好的，一直都很謙卑」。

