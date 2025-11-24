范冰冰榮獲金馬影后 大陸微博悄然無聲

大陸影星范冰冰以馬來西亞華語電影「地母」，勇奪第62屆金馬獎最佳女主角，不過大陸方面對此卻悄無聲息，完全沒有人討論，媒體也完全不報導相關消息。

在22日舉行的第62屆金馬獎，電影「地母」女主角范冰冰奪下影后，由導演張吉安代為上台領獎，並且與她電話連線。不過范冰冰勇奪金馬獎影后的消息，大陸微博卻悄然無聲，相關討論全部被刪除，主流媒體沒有報導，熱搜也沒有相關詞條，就連范冰冰本人，頒獎後在社群平台所發的貼文，也悄然被刪，引發外界議論。

范冰冰自2018年，因為「逃稅風波」遭大陸封殺，而金馬獎也在同年被大陸全面抵制。如今，范冰冰以馬來西亞華語片「地母」奪得金馬獎影后，但大陸網路論壇卻安安靜靜，形成強烈對比。

范冰冰23日深夜，在社交平台上寫道，「地母」的拍攝團隊，讓她感到前所未有的溫暖，「真想就這樣一直跟大家一起走下去」。最後，她以一句話總結情緒，就是「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。