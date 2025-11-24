范冰冰深夜長文告白《地母》 談金馬封后走出低潮惹哭粉絲

范冰冰23日寫長篇細數《地母》對她的意義，她感謝這一切的歷程。翻攝自范冰冰Threads



62金馬於22日晚間落幕，本屆作品實力強勁又話題十足，馬來西亞導演張吉安所執導的《地母》也助中國女演員范冰冰徹底走出陰陽合同的低潮，她雖未親臨現場領獎，但也哭得梨花帶淚，昨（23日）深夜透過Threads提到《地母》對她的意義，字句懇切到許多粉絲都相當心疼，鼓勵她繼續往前行。

范冰冰表示，深夜看著張吉安傳來的四座金馬獎盃照一段時間，想起那段時間，是最珍貴的收藏，很多拍攝的點滴瞬間湧回。



范冰冰細數張吉安的溫和守護演員的表演狀態，以及對電影的赤誠與敬意，讓她十分欽佩、信任，「他從沒大聲說過話，也沒有見過他有半分急躁，卻能在最關鍵的時候輕輕點亮靈感。」

她也想起當初在馬來西亞拍攝時，劇組的環境艱苦，但團隊每個人的笑容都是燦爛、熱情的，這份精神完完整整撐起自己，讓她永生難忘，「與你們共度的每一天都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」



最後，范冰冰也提到在農田拍攝時天空突然出現的大彩虹，讓她頗有感悟，「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空的彩虹，是我心中最美的風景。」

范冰冰字句懇切，許多粉絲也很心疼她這一路走來不容易，紛紛留言鼓勵「願您從今以後能更加自由自在地做自己熱愛的表演，也能過上真正熱愛、安穩而燦爛的生活」、「金馬獎、果然是全亞洲最權威最公正的」、「恭喜重生了！希望妳可以繼續為華語電影帶來更多的無限可能、發光發熱！」、「希望有一天，你可以親自來台灣領獎」、「藝術在自由的土地上才會真正被看見」、「加油，我們的金馬影后」。



