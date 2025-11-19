范冰冰為爭金馬影后清3個月牛糞 「自願毀容」導演認證：她現在可解降頭

導演張吉安、白潤音為《地母》入圍金馬受訪，透露范冰冰當初為爭取角色毫不放棄。海鵬影業提供

由張吉安執導的電影《地母》入圍本屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等8項大獎，聲勢看漲。導演張吉安今（19日）接受聯訪時，驚爆女主角范冰冰當初是「三顧茅廬」向他毛遂自薦，不惜扮醜也要爭取這個角色，目標就是為演張吉安、白潤音。海鵬影業提供了獲得人生第一座金馬影后。

張吉安分享，范冰冰看了他的作品《南巫》《五月雪》後，就指定要跟張吉安合作，透過經紀人傳話，聯繫到第3次才終於見到張吉安本人。不過張吉安坦言，范冰冰皮膚白、長相精緻，心中一度認定：「我應該不會跟這種明星合作。」但范冰冰積極推銷自己：「我有拿過金馬女配，拍這部電影，應該可以入圍金馬女主角。」

范冰冰主動要求「摧毀我的臉」 為戲駐村3個月清牛糞、學解降頭

張吉安透露，他原本屬意找全素人演出《地母》，而且這部回到他家鄉拍攝的電影，原本打算到第7、8部電影才要拍，但范冰冰很喜歡《地母》劇本，得知要很在地、皮膚黝黑，甚至張吉安要求一定要在當地農村住滿三個月，學馬來話、暹羅話、做農活、還要跟張吉安的父親學解降頭，范冰冰全部答應，甚至說出「你可以摧毀我的臉」，才讓張吉安對她有所改觀。

張吉安透露，范冰冰唯一條件就是臉不能曬黑，所以用特殊化妝、貼上假鼻子，凌晨3點就得起床準備，就連要在狹窄田埂上騎摩托車、開手排車都自己來，從頭到尾都沒用到劇組為她準備的替身。張吉安說：「那個假鼻子貼上去12小時都不能拿下來，呼吸其實會有點困難。」

為了符合東南亞的長相，范冰冰刻意戴上假鼻子改變面相，到現在還是稱呼戲中的兒子白潤音「弟弟」。海鵬影業提供

甚至片尾有一場戲，范冰冰為了保持劇中情緒，站在田裡讓劇組打光1小時，連助理跟化妝師都受不了退回，連經紀人都叫不回范冰冰，拍完後范冰冰全腿被蚊蟲咬得滿腿包，拍完後范冰冰還得回香港治療，最近都不能穿露腿的服裝。

張吉安直呼：「她敬業到讓我覺得有點可怕。」而范冰冰相當敬業的下田耕種，與牛培養感情、甚至跟張吉安父親學了全套解降頭的符咒跟咒語，張吉安說：「她現在是可以解降頭的。」並佩服范冰冰眼光精準，知道《地母》能讓她突破演員限制，而且透露范冰冰從來沒有跟他談過片酬，還自帶投資方來，更帶了千片面膜送給劇組。

白潤音被范冰冰叫「弟弟～」曝她在片場很chill

在片中飾演范冰冰兒子的白潤音笑說，范冰冰在片場其實很chill，「沒有輪到她拍攝時，就直接躺著滑手機、很做自己。」不過白潤音當初得知由范冰冰飾演他的母親，坦言覺得不可思議，有點嚇到，他回憶：「我在片場叫她媽媽，她就叫我『弟弟～』。」

白潤音在《地母》和范冰冰情同母子。海鵬影業提供

張吉安也稱讚白潤音「很自然生成的，有一種氣質，我覺得他們都是很聰明的演員。」他透露白潤音在馬來西亞拍攝3個月，一度水土不服，發燒看醫生沒好轉，最後還是靠張吉安的醫人爸爸「收驚」才好轉。

至於范冰冰是否會參加金馬獎，張吉安透露她正在做最後的協調中，「她當然想要來，個人意願非常強，不然她不會拍我的電影。」張吉安透露入圍公布那天，與范冰冰通電話：「她一邊哭一邊說，這次金馬入圍對她來說，是讓她重新燃起演戲的希望。」在東京影展看首映，更是從片中一半就哭到尾，她告訴張吉安：「我沒有後悔，當時把整個人交給劇組，徹底放下自己自身的身段。」《地母》預計在明年春天上映。



