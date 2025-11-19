范冰冰為金馬影后孤注一擲 3顧茅廬求角願「摧毀美貌」：導演驚呼敬業到可怕

張吉安來台與媒體茶敘，提及范冰冰的敬業，連自己都覺得有點可怕，從來沒見過女明星能那樣投入演出一個角色。

金馬獎進入倒數，由張吉安執導、橫掃8項入圍的《地母》無疑是本屆最受矚目的作品。導演張吉安今抵台並與演員白潤音出席媒體茶敘，但全場焦點完全環繞不在場的范冰冰，媒體也特別關心她週六是否會現身金馬獎典禮？張吉安笑說：「她的意願非常強烈，不然就不會來拍我的片了！」

張吉安透露《地母》原本與范冰冰毫無交集，但范冰冰2023年在新加坡的影展看完《五月雪》後立刻透過經紀人三度主動聯絡，直到第三次才終於成功與導演會面。第一次見面，她便直接開門見山：「我拿過金馬女配，也入圍過女主，但還沒拿過影后，說不定跟你合作可以實現。」

為了改變一點都不像東南亞人的容貌，范冰冰戴上極薄的面膜，裝上假鼻子，塗黑自己，非常多人看片時根本認不出范冰冰在哪裡。（微博圖片）

在看過張吉安手邊的幾個劇本後，范冰冰相中《地母》，認為自己可以一試，但張吉安已籌畫《地母》要起用素人演員，但范冰冰霸氣承諾「如果能合作，我願意讓你摧毀我的臉。」打動了張吉安，三週後，她再次傳話：「什麼訓練都可以，多久都行。」張吉安於是決定與范冰冰合作，並立下嚴格規矩，將范冰冰的外型整個顛覆：膚色變黑、鼻樑壓扁、眼睛變小，還要駐村三個月，與農民吃住一起，學插秧、煮飯、種田、洗牛、清牛糞，並學習當地口音、方言與馬來語，跟著導演父親學降頭儀式、畫符‧...把范冰冰徹底變成一位南洋農婦。

范冰冰被張吉安要求駐村3個月，學習插秧、洗牛、清牛糞等，范冰冰毫無怨言，認真學習農婦的日常瑣事。（微博圖片）

這麼刻苦的把自己揉進角色裡，張吉安笑說，很多時候是他猶豫要不要踩進牛棚，但范冰冰毫不在乎，一腳就踩進去，還大呼「有機的，對皮膚好！」張吉安直言「她敬業到讓我覺得有點可怕。一個這麼有明星光環的女演員，願意把自己完全交出去，真的非常罕見。」

范冰冰對自己的狠也令張吉安難忘，片末一場田裡的鬥法戲，因故需要重新打光，范冰冰為了維持角色狀態，自願站在田水裡，飽受蚊蟲攻擊，也不願回到田邊等待，就這樣站了一個多小時，期間包括張吉安、范冰冰的助理、經紀人怎麼勸都勸不動，甚至本來助理在還田裡為她塗蚊蟲藥膏，最後自己都受不了而從田裡撤離，范冰冰還是堅持硬挺，最後她被蚊蟲叮到腳腫出百顆包，回香港後還得就醫，但她從未抱怨半句。

而范冰冰的付出也在入圍金馬那一刻得到回應。因為當天她在飛機上聯絡不上，深夜回電給導演時，一邊說一邊哭：「這次入圍，讓我重新燃起想好好演戲的希望。」

離頒獎典禮只剩４天，范冰冰出席與否還沒確認，不過張吉安表示：「她現在正在做最後的協調，她真的很想來，意願非常強。」

《地母》預計明年春天上映，而范冰冰是否現身典禮，也成為金馬前最火熱的話題。

